Confermati i timori sull’infortunio di Zverev, è tremendo: “Diversi legamenti lacerati”

Si è mostrato sorridente nella foto postata sui social network, ma Alexander Zverev resta ancora un uomo distrutto. L'infortunio che ha patito durante la semifinale del Roland Garros contro Nadal gli ha impedito di giocare quel match e soprattutto lo terrà fuori dal campo per diverse settimane. Il tedesco non salterà solo Wimbledon, a causa dei problemi al legamento del piede destro.

Un attimo, tanto è stato. Zverev cerca di raggiungere il diritto di Nadal, non ci arriva, ma soprattutto mette male il piede, che si gira. Urla e lacrime. Lo Chatrier si zittisce. I medici corrono in campo, lo stesso Rafa si avvicina e prova a rincuorare l'avversario che tra le lacrime esce dal campo, lo fa in carrozzina, poco dopo torna in campo per salutare tutti, arbitro incluso. Lo fa con le stampelle. C'è la conferma che il problema è serio. Una conferma visiva. Perché poche ore dopo in un video social il futuro numero 2 ATP aveva dichiarato che il suo infortunio era grave.

Ora si sa anche cosa è successo al tedesco, che è costretto a fermarsi per un po' per la lacerazione di diversi legamenti laterali del piede destro. Zverev salterà a questo punto sicuramente Wimbledon ma rischia di rimanere fermo per tutta l'estate. Nell'immagine che ha postato su Instagram lo si vede mentre si imbarca sul jet privato e ha con sé sempre le stampelle.

Questo ha scritto il tennista tedesco: "Ciao ragazzi! Ora sto tornando a casa. Dalle prime visite mediche sembra che mi sia strappato diversi legamenti laterali del piede destro. Lunedì volerò in Germania per fare ulteriori esami e per determinare il modo migliore e più veloce per recuperare. Voglio ringraziare tutti in tutto il mondo per i gentili messaggi che ho ricevuto da ieri. Il tuo supporto significa molto per me in questo momento! E molte grazie ai miei amici di @goodwill_private_aviation per essersi presi così tanta cura di me nelle circostanze date. Cercherò di tenervi aggiornati il ​​più possibile sugli ulteriori sviluppi. Alla prossima Roland Garros".