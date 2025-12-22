Carlos Alcaraz si fa un altro tatuaggio: duplice stiloso omaggio a New York per il bis agli US Open

Di Carlos Alcaraz se n'è parlato molto in queste ultime settimane. Prima per le sue esibizioni, che continuano a raffica, e poi soprattutto per la separazione con Juan Carlos Ferrero, l'ex numero uno del tennis che dopo averlo svezzato e portato al vertice ha ricevuto il benservito. Ora il capolista della classifica ATP si ripresenta in copertina per un nuovo tatuaggio, quello dedicato agli US Open, vinti lo scorso settembre. Un tatuaggio in omaggio alla città di New York.

L'omaggio a New York di Alcaraz

L'idea, un tempo, era di un tatuaggio per ogni Slam vinto, tra mille chiacchiere. Ora è già a sei Major. Sulla carta ne vincerà ancora tanti, come Sinner, e chissà se manterrà il proposito. Ma intanto andava celebrato il successo degli ultimi US Open, vinti giocando una splendida finale contro Jannik Sinner. In questo periodo di pausa dall'attività, ma non di svago totale, sui social si sono viste le immagine degli allenamenti con Cobolli in Spagna, Alcaraz ne ha approfittato per farsi fare un altro tatuaggio. Sulla sua pelle ha voluto la Statua della Libertà e il ponte di Brooklyn, due luoghi che rappresentano universalmente la città di New York. Le immagini sono finite sui social e sono diventate virali.

Il 2025 da numero 1 di Carlos Alcaraz

Le vere vacanze di Alcaraz sono già terminate, pure in modo fragoroso, perché la rottura con Ferrero era del tutto inaspettata. In ogni caso il 2025 è stato un anno d'oro per lo spagnolo che è ritornato al numero 1 della classifica mondiale, ha vinto due prove Slam (Roland Garros e US Open), ha dato vita a un duello splendido con Sinner, con il quale ha perso la finale di Wimbledon. Alcaraz vincendo gli US Open ha suggellato la stagione e a New York ha messo le mani in modo definitivo sul primo posto della classifica che manterrà, a meno di sorprese clamorose agli Australian Open, fino a marzo, almeno.