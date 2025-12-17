Carlos Alcaraz e Ferrero si separano, la notizia è clamorosa: il nuovo allenatore è Samuel Lopez

A sorpresa si rompe la collaborazione Carlos Alcaraz e il suo allenatore Juan Carlos Ferrero. La separazione è ufficiale. La collaborazione si rompe dopo 7 anni, nei quali Alcaraz è riuscito a vincere 6 Slam ed è diventato numero 1 del tennis.

Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si separano. La notizia è clamorosa ed arriva a pochi giorni dal Natale e due settimane dall'inizio della nuova stagione del tennis. Un fulmine a ciel sereno. Perché non pareva nemmeno immaginabile una cosa del genere considerato il legame forte, fortissimo tra il numero 1 ATP e il suo coach, che è anche il suo mentore. L'indiscrezione è durata poco, perché poi è stato lo stesso Alcaraz a dare la notizia. Con Ferrero c'è stato in questi anni Samuel Lopez, che diventa l'unico allenatore del vincitore degli ultimi due Roland Garros.

"È molto difficile scrivere questo post"

Un post lunghissimo, complicato da scrivere, per il numero 1 del tennis che ha iniziato così: "È molto difficile per me scrivere questo post. Dopo più di sette anni insieme, Juanki e io abbiamo deciso di mettere fine al nostro percorso comune di allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i sogni di un bambino in realtà. Abbiamo iniziato questo cammino quando ero appena un ragazzino e, durante tutto questo tempo, mi hai accompagnato in un viaggio incredibile, dentro e fuori dal campo. E mi sono goduto tantissimo ogni singolo passo fatto insieme a te. Siamo riusciti ad arrivare in cima e sento che, se i nostri percorsi sportivi dovevano separarsi, doveva accadere proprio da lassù. Dal luogo per cui abbiamo sempre lavorato e a cui abbiamo sempre aspirato".

"Mi ha fatto crescere come persona, porto con me tutto il cammino fatto insieme"

Parole precise, decise, il ricordo dell'Alcaraz ragazzino che inizia la carriera e la scalata e ottiene risultati straordinari sempre con Ferrero, allenatore, mentore e amico, quasi un fratello maggiore: "Sono così tanti i ricordi che mi vengono in mente che sceglierne solo uno non sarebbe giusto. Mi hai fatto crescere come sportivo, ma soprattutto come persona. E c’è una cosa che valorizzo tantissimo: mi sono goduto il processo. Porto con me questo, il cammino fatto insieme. Ora arrivano tempi di cambiamento per entrambi, nuove avventure e nuovi progetti. Ma ho la certezza che li affronteremo nel modo giusto, dando il meglio di noi, come abbiamo sempre fatto. Sempre aggiungendo. Ti auguro di cuore il meglio in tutto ciò che verrà. Resto con la serenità di sapere che non ci siamo risparmiati nulla, che abbiamo dato tutto l’uno per l’altro. Grazie di tutto, Juanki".

Carlos Alcaraz ha vinto 6 titoli del Grande Slam, tutti con al fianco Juan Carlos Ferrero.

Ferrero e Alcaraz hanno iniziato a lavorare nel 2018, quando Carlos aveva solo 15 anni. In questo lasso di tempo, Alcaraz è diventato numero 1 del tennis, ha vinto 24 tornei e soprattutto 6 prove del Grande Slam. Ora ci sarà solo Samuel Lopez al fianco di Alcaraz e chissà se un giorno ci sarà un altro innesto nello staff tecnico del tennista spagnolo.