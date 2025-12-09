Tennis
video suggerito
video suggerito

Alcaraz “minaccia” Fonseca, Joao ha già la soluzione pronta: l’esibizione è uno show totale

Alcaraz colpito in volto dopo un dritto potentissimo di Fonseca durante il doppio-esibizione: sorrisi e promesse tra i due.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Marco Beltrami
7 CONDIVISIONI
Immagine

Grande spettacolo nella prima partita tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca. Il numero uno del mondo e il promettente brasiliano, numero 24 del ranking, hanno confermato le aspettative con un match d’esibizione molto divertente. Alla fine a spuntarla è stato Carlitos (7-6, 2-6, 10-8), con diversi momenti in cui entrambi si sono concessi allo show. Un feeling confermato anche da quanto accaduto nel doppio precedente, quando un episodio particolare si è chiuso con un simpatico siparietto.

Alcaraz colpito da un dritto poderoso di Fonseca, l'esibizione è divertente

Durante uno scambio della sfida tra la coppia formata da Alcaraz e Pegula contro Anisimova e Fonseca, il brasiliano ha tentato il passante di dritto lungolinea. Nonostante la presenza a rete dello spagnolo, Joao ha provato a sorprendere puntando sulla potenza. Con un riflesso istintivo, il numero uno del mondo ha piazzato la volée, ma le cose sono andate male.

La pallina infatti è schizzata via finendo, dopo un rimpallo fortuito, sul volto del povero Alcaraz. Botta all’altezza delle labbra per lo spagnolo che, fortunatamente, non si è fatto nulla e ha preso tutto con filosofia, ridendo e scherzando. Immediate le scuse del brasiliano che, dopo essersi assicurato che l’avversario stesse bene, è scoppiato a ridere alzando entrambe le braccia.

Leggi anche
Perché Mercedes va in pista con tubi sul muso della W16 nei test F1: solo la Ferrari è già pronta

La reazione minacciosa di Alcaraz dopo la bordata di Fonseca

Nessun problema per Alcaraz, che ci ha scherzato su: prima del punto successivo, Carlos ha avvisato Fonseca con il gesto del “look at me”, suggerendo una possibile vendetta. L’avversario ha colto lo scherzo e si è portato la racchetta davanti al volto, come a proteggersi da eventuali colpi diretti.

Joao Fonseca e le contromisure di Alcaraz
Joao Fonseca e le contromisure di Alcaraz

Scene divertenti dunque in un confronto che in futuro potremmo vedere spesso nel circuito. Il sudamericano infatti è uno dei principali candidati a impensierire lo strapotere dei due battistrada Sinner e Alcaraz.

Notizie
Tennis
7 CONDIVISIONI
Immagine
Champions, si riparte: stasera l'Inter ospita il Liverpool, a Bergamo arriva il Chelsea
Mourinho interrompe la domanda sul Napoli: "Non fatemi ridere". E comincia a fare nomi
Cosa ha combinato Salah nel Liverpool per finire emarginato da allenatore e compagni
Kairat-Olympiacos si giocherà ad una temperatura proibitiva: il folle meteo per la partita di Champions
Inter-Liverpool in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni
Atalanta-Chelsea in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views