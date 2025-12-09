Alcaraz “minaccia” Fonseca, Joao ha già la soluzione pronta: l’esibizione è uno show totale

Grande spettacolo nella prima partita tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca. Il numero uno del mondo e il promettente brasiliano, numero 24 del ranking, hanno confermato le aspettative con un match d’esibizione molto divertente. Alla fine a spuntarla è stato Carlitos (7-6, 2-6, 10-8), con diversi momenti in cui entrambi si sono concessi allo show. Un feeling confermato anche da quanto accaduto nel doppio precedente, quando un episodio particolare si è chiuso con un simpatico siparietto.

Alcaraz colpito da un dritto poderoso di Fonseca, l'esibizione è divertente

Durante uno scambio della sfida tra la coppia formata da Alcaraz e Pegula contro Anisimova e Fonseca, il brasiliano ha tentato il passante di dritto lungolinea. Nonostante la presenza a rete dello spagnolo, Joao ha provato a sorprendere puntando sulla potenza. Con un riflesso istintivo, il numero uno del mondo ha piazzato la volée, ma le cose sono andate male.

La pallina infatti è schizzata via finendo, dopo un rimpallo fortuito, sul volto del povero Alcaraz. Botta all’altezza delle labbra per lo spagnolo che, fortunatamente, non si è fatto nulla e ha preso tutto con filosofia, ridendo e scherzando. Immediate le scuse del brasiliano che, dopo essersi assicurato che l’avversario stesse bene, è scoppiato a ridere alzando entrambe le braccia.

La reazione minacciosa di Alcaraz dopo la bordata di Fonseca

Nessun problema per Alcaraz, che ci ha scherzato su: prima del punto successivo, Carlos ha avvisato Fonseca con il gesto del “look at me”, suggerendo una possibile vendetta. L’avversario ha colto lo scherzo e si è portato la racchetta davanti al volto, come a proteggersi da eventuali colpi diretti.

Joao Fonseca e le contromisure di Alcaraz

Scene divertenti dunque in un confronto che in futuro potremmo vedere spesso nel circuito. Il sudamericano infatti è uno dei principali candidati a impensierire lo strapotere dei due battistrada Sinner e Alcaraz.