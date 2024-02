Carlos Alcaraz mostro di umiltà: dopo l’allenamento pulisce il campo da tennis per chi verrà Carlos Alcaraz oltre a essere un fenomeno del tennis è anche un campione di umiltà. Sui social è comparso un video in cui lo si vede pulire le righe del campo al termine dell’allenamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Non si è campioni per caso. Questa è una frase banale, ma vale in modo assoluto. Ci sono delle caratteristiche comuni ai fenomeni di ogni sport. L'umiltà è una qualità da avere nel proprio bagaglio. Anche questa generazione di tennisti sa bene cosa significa e Carlos Alcaraz ancora una volta dimostra di essere un ragazzo con i piedi ancorati per terra. Ha vinto due Slam, è stato numero uno al mondo, ma pulisce le righe del campo d'allenamento come fosse un ragazzino alle prime armi.

Il tennista spagnolo, che nel futuro dovrebbe giocarsi i grandi tornei e la prima posizione mondiale con Jannik Sinner, ha stabilito una sfilza di record nel tennis. Negli ultimi due anni Alcaraz ha vinto due tornei del Grande Slam: US Open nel 2022 e Wimbledon nel 2023. Carlos è stato anche numero uno del mondo per 36 settimane (15° in assoluto) e lo è stato soprattutto al termine del 2022, diventando così il più giovane di sempre a chiudere una stagione al primo posto nel Ranking ATP.

Insomma, a soli 20 anni ha già un palmares da campionissimo. Il suo 2024 non è iniziato nel migliore dei modi. Agli Australian Open è stato eliminato nei quarti di finale da Zverev, in un incontro stranissimo: partita che aveva praticamente perso, poi ha ritirato su e poi ha perso quando sembrava padrone del campo. Ora mentre si prepara allo swing sul rosso sudamericano di febbraio – giocherà Buenos Aires e Rio de Janeiro, Alcaraz mostra di non aver perso di vista i suoi valori.

In un video spuntato sui social lo si vede mentre a fine allenamento pulisce le righe del campo, sotto gli occhi indagatori del suo allenatore Juan Carlos Ferrero (ex numero 1 pure lui) che è una sorta di secondo padre per il tennista numero 2 ATP che come un ragazzino alle prime armi, o con tanta strada da fare – come il fratellino Jaime – pulisce le righe del campo, e dal video si vede che il compito lo porta a termine bene e soprattutto l'impegno profuso è tanto. Per diventare campioni serve anche questo. Alcaraz, anche da questo punto di vista, è un buonissimo esempio per i giovani che vogliono fare i tennisti e provare a diventare delle stelle.