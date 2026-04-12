Alcaraz e le bellissime parole per Sinner a rete: "Cemento, erba, terra rossa...la prossima volta"

Jannik Sinner ha trionfato a Monte Carlo e ha superato anche nel Ranking ATP Carlos Alcaraz, che dopo la partita ha dato provata di grande sportività usando parole splendide per il nuovo numero 1 del tennis.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Monte-Carlo Masters di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La sportività prima di tutto. Il rispetto assoluto che c'è tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è cosa nota. Ma non mai è scontato nello sport ad altissimo livello chiudere con un sorriso una partita persa. Alcaraz dopo essere stato detronizzato in modo totale da Sinner, che si è preso il titolo di Monte Carlo e il numero 1 ATP, ha regalato parole splendide al tennista italiano, che ha risposto con un sorriso e altrettanti complimenti.

Le parole a rete di Alcaraz a Sinner

Non è stata certamente la miglior versione di Alcaraz, ma lo spagnolo ci ha provato con tutte le sue forze. Ma è stato respinto con perdite da Sinner che ha vinto con pieno merito, è stato perfetto nei momenti decisivi e quando era in difficoltà ha fatto ciò che fanno solo i campioni. Quando ha vinto l'ultimo punto per un attimo si è fermato. Il titolo di Monte Carlo lo voleva, forse più di altri, in fondo lì ci vive, è il torneo di casa e quello è il suo circolo. Raggiungendo a rete Alcaraz sapeva di trovare di fronte un amico ma forse non pensava di ricevere un abbraccio forte e un sorriso.

E soprattutto di sentire parole sincere, quelle di Alcaraz che parla per primo e mentre gli stringe la mano dice: "Campi in cemento, erba, campi in terra rossa. Per me è sempre un piacere giocare con te. La prossima volta… Hai giocato bene, davvero bene".

Sinner sorride, lo abbraccia e ricambia: "È sempre un piacere, è sempre un piacere". La chiusura tocca ad Alcaraz: "Grande lavoro, bel lavoro amico mio".

"Bello vederti vincere davanti alla tua famiglia"

La sportività ai massimi livelli. La fotografia perfetta della rivalità tra Jannik e Carlos, che ha perso la finale di Monte Carlo ha visto il suo rivale vincere il terzo titolo 1000 consecutivo, ha soprattutto perso il numero 1, è pure gli concede parole favolose. Tennis in purezza e una rivalità bellissima in campo e fuori.

Anche nel momento della premiazione Alcaraz ha elargito complimenti a Sinner ricordando anche il primato che ha eguagliato: "Naturalmente inizio con Jannik, è impressionante quello che stai ottenendo. C'era stato finora un solo giocatore che aveva fatto il Sunshine Double e Monte Carlo ed è stato Novak Djokovic. Questo fa capire quanto è difficile una cosa del genere. Complimenti per il lavoro che hai fatto per te e il tuo team. Sono davvero felice di vedere davanti alla tua famiglia".