Carlos Alcaraz ha messo il trofeo di Wimbledon nel soggiorno: “Così lo vedo a pranzo e a cena” Il tennista spagnolo in un’intervista ha parlato del successo a Wimbledon. Alcaraz ha rivelato in quale posto della casa ha messo il trofeo conquistato sull’erba a Wimbledon.

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz è nato nel 2003, ha solo vent'anni, ma ha già messo nella sua bacheca due titoli Slam ed ha assaporato, per diverse settimane, la prima posizione della classifica ATP. Per chi segue il tennis lo spagnolo arriverà facilmente in doppia cifra nei Major ed ha la possibilità di segnare un'epoca, magari anche con Jannik Sinner. In lotta per il primato anche nel 2023, ma Djokovic è davanti, il giovane fenomeno ha rivelato dove ha sistemato il trofeo vinto a Wimbledon.

Ci sono sportivi che custodiscono gelosamente i propri trofei e ci sono sportivi che invece non danno grande lavoro a coppe o medaglie. Ryan Giggs le donò tutte al museo del Manchester United. José Mourinho quando vinse la Champions League per la prima volta con il Porto decise di lanciare la medaglia in curva, raccolta da un fortunatissimo spettatore. D'altronde è così in ogni categoria. Basti pensare a Jack Nicholson che usava i suoi premi Oscar come porta cappelli.

Stanco, ma felice. Carlos Alcaraz con il trofeo di Wimbledon, vinto lo scorso luglio in finale su Djokovic.

Alcaraz dopo aver conquistato gli US Open del 2022, in questa stagione ha cercato il bis a livello Slam. In Australia non ha giocato per infortunio, mentre a Parigi (come poi a New York) è stato eliminato in semifinale. AWimbledon invece ha trionfato al termine di una finale spettacolare con Novak Djokovic, piegato 6-4 al quinto set. Un successo, che a posteriori, ha impedito il Grande Slam al tennista serbo.

Vincere Wimbledon in genere è il raggiungimento di un sogno, è l'obiettivo della carriera che si realizza, e il trofeo è quello più ambito, oltre che uno dei più belli, se non il più bello. Alcaraz lo ha ottenuto vincendo una battaglia dopo due settimane splendide e con un livello di gioco altissimo. Carlos quel trofeo, o meglio la replica (perché l'originale resta a Londra) se l'è portato a casa.

Per la 1ª volta giocherà le Finals lo spagnolo, che nel 2022 le saltò per infortunio.

E in uno dei rari momenti di pausa dell'attività ha dovuto decidere dove metterlo il trofeo e alla fine ha scelto di porlo nel salotto di casa e ha fatto questa scelta con una motivazione precisa: "Il trofeo di Wimbledon è nel soggiorno. Così ogni volta che pranziamo o ceniamo lo vedo lì. È qualcosa che non dimenticherò mai. Ho vinto Wimbledon a 20 anni".