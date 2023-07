Alcaraz vince Wimbledon e si arrampica per abbracciare il suo mentore: l’immagine è commovente Dopo aver trionfato a Wimbledon Carlos Alcaraz si è arrampicato sulle tribune e ha festeggiato con i suoi genitori e il suo allenatore Juan Carlos Ferrero, che si è abbandonato alle lacrime.

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz ha vinto Wimbledon. Il tennista spagnolo ha conquistato per la prima volta il torneo più importante al mondo e lo ha fatto a vent'anni, diventando così il terzo più giovane vincitore dei Championships. Alcaraz ha vinto un match esaltante contro Novak Djokovic, che sembrava imbattibile. E alla fine della partita il numero 1 al mondo si è scatenato, scherzando con il Re di Spagna e abbracciando il suo allenatore, che si è commosso.

Un avvio tremendo, primo set perso 6-1, poi pian piano il recupero. Alcaraz mostra di essere un fenomeno, mette alle strette Djokovic vince il tie-break, poi conquista il terzo per 6-1. Il serbo allunga il match al quinto, che Alcaraz vince 6-4 grazie a un break conquistato nel terzo set. Carlo ha vinto giocando in modo spettacolare. Quando chiude l'incontro è ebbro di gioia, si getta a terra, è raggiante: ha vinto Wimbledon, e poi emula Pat Cash, come ricordano bene i meno giovani e i più appassionati di tennis.

Cash nel 1987 quando incredibilmente batté Lendl scalò Wimbledon anche in senso letterale, perché si arrampicò per salutare il suo box. Alcaraz ha fatto la stessa cosa ed ha salutato i genitori, con cui ha festeggiato, e il suo allenatore Juan Carlos Ferrero, l'ex numero 1 del mondo che lo segue da anni e lo ha fatto crescere in modo impressionante in questi anni.

Ferrero è solitamente molto composto, è sempre stato così da giocatore ed essendo stato un top player sa come comportarsi, non è un parvenu. Ma stavolta anche il sempre composto e serafico ex numero 1 al mondo si scioglie, piange, piange di gioia. Alcaraz ha vinto Wimbledon, e pure lui, da allenatore, ci è riuscito. In quell'attimo Juan Carlos Ferrero ha visto tutti gli ultimi anni, quelli in cui ha visto crescere il suo allievo che ora è diventato davvero il più forte al mondo.

Talmente felice il numero 1 ATP da scherzare anche con Sua Maestà Felipe, il Re di Spagna, che come d'abitudine ha assistito a una finale Slam disputata da un giocatore spagnolo. E guardando Re Felipe, Alcaraz ha detto: "Ho giocato davanti a te due volte. Due volte ho vinto. Spero di vederti sempre di più alle mie partite". Hanno riso tutti.