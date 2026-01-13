Camilo Ugo Carabelli si taglia i capelli in un cambio di campo: cosa mai vista in un match di tennis

Durante la partita dell’ATP 250 di Auckland con il cileno Tabilo, che poi ha vinto, l’argentino Carabelli ha preso una forbice e ha deciso di tagliare una spuntatina ai suoi capelli.

Nella borsa di ogni tennista non può mancare un paio di forbici, magari piccole, che possono essere utili per diversi motivi: si può sistemare il grip della racchetta, si può tagliare il nastro, o un'etichetta fastidiosa a una maglia. Camilo Ugo Carabelli le ha usate invece per tagliarsi i capelli, o meglio dire per dare un'aggiustatina durante la partita di primo turno dell'ATP 250 di Auckland con Tabilo.

Carabelli battuto da Tabilo all'ATP Auckland

Carabelli è il classico tennista argentino vecchia scuola, è stato bravissimo ad entrare nei primi 50 della classifica mondiale, ora è numero 47 ATP. Ma non ha ancora giocato una finale nel circuito maggiore, al di fuori della terra non è un avversario insuperabile. La preparazione per gli Australian Open è proseguita con il torneo ATP 250 di Auckland, dove ha sfidato il cileno Alejandro Tabilo, campione due anni fa in Nuova Zelanda. La partita è stata rapida. 6-4 6-2 per Tabilo, che agli ottavi affronterà Luciano Darderi, testa di serie numero 4.

Carabelli si taglia i capelli nel match con Tabilo

Quest'incontro, che onestamente non avrebbe attirato le attenzioni generali, invece il suo momento di popolarità se l'è preso perché in un cambio di campo Carabelli ha preso la sua forbicina verde ed ha dato una spuntatina ai suoi capelli, prima ha tagliato un ciuffetto, poi ha dato un'altra sforbiciata e poi ancora un'altra.

Leggi anche Roger Federer rende omaggio a Nicola Pietrangeli: la lettera privata ai figli è davvero emozionante

Carabelli mentre dà una spuntatina al ciuffo nell’incontro con Tabilo.

Ovviamente tutto ripreso dalle telecamere che hanno immortalato qualcosa che probabilmente mai si era visto su un campo da tennis. Perché ha dato un taglio non si sa, facile pensare che considerate le condizioni climatiche dei tornei che si giocano in Australia e a Auckland possa essere stato qualcosa di relativo al caldo, che forse ha ulteriormente infastidito l'argentino che avrà pensato che dando una sforbiciata ne avrebbe tratto vantaggio.