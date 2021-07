Matteo Berrettini, testa di serie 8 numero, giocherà oggi il match di secondo turno del torneo di Wimbledon. Il tennista romano è uno dei favoriti e sfiderà l'olandese Van de Zandschulp, giocatore proveniente dalle qualificazioni. Berrettini ha superato nel primo turno l'argentino Guido Pella, ha un ottimo tabellone e sulle ali dell'entusiasmo dopo il successo al Queen's sogna in grande e punta ad arrivare almeno ai quarti di finale. L'incontro è in programma sul campo numero 3 e non inizierà prima delle ore 14. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla diretta TV e streaming dell'incontro.

Berrettini-Van de Zandschulp a Wimbledon: orario TV e dove vedere la partita

L'incontro dei trentaduesimi di finale tra Berrettini e Van de Zandschulp si disputerà oggi a Wimbledon. Il match è in programma sul campo numero 3 e non inizierà prima delle 14. La partita sarà trasmessa in diretta TV da Sky che la manderà in onda sui canali 204 (Sky Sport Arena) e 255 (Sky Sport). Berreettini-Van de Zandschulp si potrà seguire anche in streaming su Now o tramite l'app Sky Go.

Berrettini a Wimbledon oggi, orario e programma della partita contro Van de Zandschulp

Berrettini e Van De Zandschulp giocheranno sul campo 3. Il match si disputerà dopo la partita del torneo femminile tra Petkovic e Krejicikova, vincitrice del Roland Garros, poi toccherà Berrettini. Ma a Londra è prevista pioggia e non possono esserci certezze assolute.

Il tabellone di Wimbledon di Matteo Berrettini

In questi ultimi mesi il tennista romano ha ottenuto grandi risultati, sull'erba si trova a meraviglia e pochi giorni fa ha vinto il torneo 500 del Queen's. Berrettini ha anche un tabellone eccezionale. Tutte le teste di serie presenti nel suo ottavo di finale hanno perso e cioè il norvegese Ruud, il russo Karatsev e Isner. E nei quarti di finale Berrettini potrebbe sfidare, secondo il tabellone, Zverev.

La stagione 2021 di Berrettini

Nella ATP Singles Race la classifica che conta solo i risultati dell'anno solare, e che poi a metà novembre è quella che vale per le ATP Finals, Matteo Berrettini occupa la 7a posizione, frutto soprattutto della finale del 1000 di Madrid, dei successi nei tornei del Queen's e di Belgardo, oltre che degli ottavi degli Australian Open e degli Internazionali d'Italia.