Matteo Berrettini è il re del Queen's. Il tennista italiano ha vinto la finale del torneo londinese, battendo in tre set con il risultato di 6-4, 6-7, 6-3 il britannico Cameron Norrie. Berrettini, testa di serie numero 1, ha confermato i pronostici superando l'ostico padrone di casa che ha perso la sua terza finale del 2021, la quarta complessiva. Si tratta del quinto titolo vinto dall'azzurro, il secondo del 2021 dopo il torneo Atp 250 di Belgrado. Il 25enne romano ha vinto un premio di 113.785 euro, iniziando dunque nel migliore dei modi la sua stagione sull'erba, con segnali molto incoraggianti in vista di Wimbledon.

Matteo Berrettini trionfa al Queen's battendo Norrie in due set

Ancora una volta Matteo Berrettini ha confermato il pronostico in un torneo in cui si è dimostrato impeccabile. Il tennista italiano dopo aver superato in scioltezza De Minaur in semifinale, ha concesso il bis nell'ultimo atto contro Cameron Norrie, protagonista di un 2021 molto positivo che gli ha permesso di salire fino alla 41a posizione in classifica (diventerà 34). Sull'erba londinese del Queen's Club, Berrettini si è rivelato implacabile soprattutto al servizio, sfoderando anche oggi un bottino importante di ace.

Temibile servizio in slice e poderoso dritto, questo lo schema che ha permesso all'azzurro di superare anche l'ultimo ostacolo per aggiudicarsi il torneo. 6-4 in suo favore nel primo set, con il secondo che invece si è chiuso al tie-break dopo che Norrie è salito di rendimento soprattutto in battuta. Nonostante i due set point annullati da Berrettini, al terzo Norrie non ha sbagliato trascinando il match al terzo. L'ultimo e decisivo set è stato un braccio di ferro, fino all'ottavo game quando il britannico ha sciupato un vantaggio di 40-0 facendosi strappare il servizio da Matteo che ha chiuso 6-3

Dopo aver vinto il torneo Atp 250 di Belgrado, e la finale raggiunta al Masters di Madrid (dove è stato sconfitto da Zverev), Berrettini si conferma dunque uno dei giocatori più completi e in forma del momento. Una consacrazione in vista dell'attesissimo Wimbledon che si disputerà dal 28 giugno al 10 luglio 2021. Berrettini, ottava testa di serie, ha l'obiettivo di migliorare il 4° turno raggiunto nel 2019.

Quanto ha guadagnato Matteo Berrettini dopo la vittoria del Queen's

Oltre al prestigio del quinto titolo Atp vinto in carriera Matteo Berrettini ha portato a casa un premio importante. Quanto ha guadagnato il tennista italiano? Il successo in finale su Norrie gli permette di incassare 113.785 euro. Il suo avversario, che ha perso la sua terza finale del 2021, porterà a casa invece 84.075 euro.

La nuova classifica di Berrettini dopo il trionfo nell'Atp Londra

Matteo Berrettini occupa attualmente il nono posto, con 4103 punti. Grazie al successo di Londra, e ai 500 punti previsti in premio, il tennista italiano che sarà comunque l'8a testa di serie a Wimbledon, accorcerà ulteriormente le distanze da Roger Federer, che lo precede ed è attualmente ranking Atp alla mano a quota 5065.