video suggerito

Berrettini-Carballes Baena oggi in finale all’ATP Marrakech, orario TV e dove vederla in diretta e streaming Matteo Berrettini e Roberto Carballes Baena giocano la finale dell’ATP 250 di Marrakech a partire dalle 16. Diretta TV su Sky. Il tennista romano e lo spagnolo si affrontano per la 4ª volta in carriera, il bilancio finora è di 2-1 per The Hammer. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Berrettini gioca oggi, domenica 7 aprile, alle 16:00 contro Roberto Carballes Baena la finale del torneo Atp 250 di Marrakech 2024. La partita sarà trasmessa in diretta TV (ma non in chiaro) sui canali di Sky. Il campo centrale in terra rossa ospiterà il match che vale il titolo, un incontro che vale molto per l'italiano sia sotto il profilo personale sia sportivo: dopo 2 anni (l'ultima volta fu a Napoli nel 2022) assapora di nuovo l'ebbrezza di una partita importante.

Il tennista romano, che ha assaporato l'ultimo trionfo al Queen's Club Championships di Londra (2022) e di recente beneficiato del ranking protetto, arriva alla sfida dopo essere tornato nella top 100 della classifica mondiale: è 95° grazie al successo in semifinale contro l'argentino Navone, può arrampicarsi fino all'84° posto se riesce a battere anche l'iberico (attualmente 64°). Nel corso del torneo in Marocco Berrettini ha dedicato belle parole al fratello Jacopo, grande protagonista al Challenger di Barletta.

A che ora gioca Berrettini contro Carballes Baena oggi in finale all’ATP Marrakech

Il match tra Matteo Berrettini e Roberto Carballes Baena è in programma a partire dalle 16:00 sul Center Court di Marrakech. Per il tennista romano si tratta della 13ª finale nel singolo in carriera: per adesso il conto nel circuito mondiale è di 7 vittorie e 5 sconfitte. Insieme a Jannik Sinner è l’unico tennista italiano a essersi qualificato almeno ai quarti di finale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam.

Dove vedere la finale Berrettini-Carballes Baena oggi a Marrakech in TV e streaming

La finale Matteo Berrettini-Roberto Carballes Baena del torneo Atp di Marrakech 2024 sarà trasmessa in diretta TV, in esclusiva per abbonati sui canali Sky Sport Max (numero 205) e Sky Sport (numero 258). Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Berrettini-Roberto Carballes Baena, i precedenti

Matteo Berrettini e Roberto Carballes Baena si affrontano per la quarta volta in carriera, il bilancio al momento è in favore del tennista romano che ha vinto 2 dei 3 incontri disputati contro lo spagnolo. Quello di oggi è il primo su una superficie diversa dal cemento e il primo in una finale, considerate le precedenti sfide. The Hammer ha vinto il primo confronto a San Pietroburgo (6-1, 6-2 nel 2019 – secondo turno) e l’ultimo a Napoli (6-4 6-2 nel 2022 – secondo turno), ha perso invece a Firenze (5-7, 7-6, 7-5 nel 2022 – secondo turno). Quello di domani sarà il primo confronto su una superficie differente dal cemento, con i primi due incroci indoor ed il terzo outdoor. E la curiosità è che tutti gli altri incontri si sono disputati agli ottavi di finale. Domani invece ci si giocherà un titolo.