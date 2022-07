Berrettini-Ruud oggi in finale a Gstaad, dove vederla in diretta TV e live streaming: a che ora si gioca Matteo Berrettini e Casper Ruud scenderanno in campo oggi nella finale del torneo 250 di Gstaad. L’incontro inizierà alle 11:30 e sarà trasmesso in TV da Sky, ma sarà anche visibile in streaming.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini giocherà oggi nella tarda mattinata la finale del torneo di Gstaad, scenderà in campo contro il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 1. Berrettini-Ruud è una sfida di lusso per un torneo 250 e si tiene oggi domenica 24 luglio, i due giocatori scenderanno in campo alle ore 11. La finale si può seguire in diretta TV su Sky e in streaming su NowTV e SkyGo.

Berrettini ha vinto questo torneo, quattro anni fa, ed è in serie aperta, perché ha vinto le ultime 12 partite giocate, in mezzo purtroppo c'è stato il forfait a Wimbledon. Sfida Ruud, un terraiolo doc, che difende il titolo e che soprattutto ha raggiunto la finale dell'ultimo Roland Garros. Sarà una bella partita, con il più classico dei confronti di stili che aumenterà lo spettacolo.

Gstaad, a che ora gioca Berrettini oggi: orario e programma della partita contro Ruud

Il torneo di Gstaad, una delle località più mondane della Svizzera, è uno di quelli che prevede che gli incontri si giochino al mattino presto, così è pure per la finale che inizierà alle ore 11:30. In quel momento saranno in campo le prime due teste di serie del torneo. Ruud contro Berrettini sarà visibile in diretta TV su Sky.

Dove vedere Berrettini-Ruud oggi a Gstaad in diretta TV e streaming

La finale tra Berrettini e Ruud sarà trasmessa in diretta TV da Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport Tennis). L'incontro inizierà alle ore 11:30. In streaming Berrettini-Ruud si potrà seguire con Sky Go che Now.

I precedenti tra Berrettini e Ruud

Quattro confronti diretti, bilancio in parità: 2-2. Ruud ha vinto al Roland Garros 2019 e soprattutto al tie-break del terzo set nel 1000 di Roma del 2020. Berrettini invece si è imposto agli US Open 2020 e nelle semifinali del 1000 di Madrid, l'ultimo precedente in assoluto giocato sul rosso e in altura, condizioni simili a quelle di Gstaad.

Berrettini a caccia del terzo titolo ATP consecutivo

Un'annata strana questa per l'italiano che ha dovuto saltare tantissimi tornei. Un'operazione alla mano lo ha tenuto fuori per oltre due mesi e mezzo, Matteo non ha disputato per questo Roma e il Roland Garros, oltre a Montecarlo e Madrid. Poi è tornato alle gare e lo ha fatto alla grande vincendo a Stoccarda e poi al Queen's. A Wimbledon era uno dei favoriti, ma il Covid lo ha fermato, ora è in finale a Gstaad dopo il successo in rimonta con Martinez e la netta vittoria su Thiem. e cerca il tredicesimo successo consecutivo. La prossima settimana Berrettini sarà in campo a Kitzbuhel, come Ruud. Anche lì saranno le prime due teste di serie.