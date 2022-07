Berrettini strepitoso, vince una partita che sembrava persa: è in semifinale a Gstaad contro Thiem Matteo Berrettini si è qualificato per le semifinali del 250 di Gstaad. L’italiano ha vinto un incontro praticamente perso. Rimonta epica per Berrettini che ora sfiderà Thiem.

A cura di Alessio Morra

L'avventura di Matteo Berrettini nel torneo 250 di Gstaad ha rischiato seriamente di finire. Il tennista romano è stato a un passo dalla sconfitta nei quarti di finale dallo spagnolo Pedro Martinez, che è stato vicinissimo dall'imporsi in due set. Ma con il carattere, la forza e la tenacia dei campioni il romano è riuscito a ribaltare, proprio sul filo l'incontro, ed ha ottenuto il successo in tre set. Sabato affronterà in semifinale sfiderà il redivivo Thiem, che ha sconfitto Varillas.

Una partita che sembrava non dovesse lasciare una traccia, e invece Matteo Berrettini l'ha resa epica. Il giocatore romano non inizia bene contro Pedro Martinez, uno spagnolo poco appariscente, ma che comunque bisogna battere. Martinez si trova bene in altura, strappa subito il servizio all'italiano, non sbaglia mai e porta a casa il primo set 6-3.

Il secondo si gioca punto a punto, i servizi dominano e si va al tie-break. Due mini-break per lo spagnolo, che si invola sul 5-1. Berrettini è a due punti dalla sconfitta, Martinez serve sapendo che se fa il punto ottiene cinque matchpoint. Matteo alza il livello in modo incredibile, rischia tutto, recupera un mini-break, tiene i due servizi e mette pressione allo spagnolo, quando si arriva sul 5-5, l'italiano alza ancora il livello, il tie-break è suo 7-5.

A quel punto non c'è più storia. Perché Martinez è nel pallone, Berrettini attacca, colpo su colpo, break, e poi un altro break, subito sul 4-0, chiude poi 6-1. Matteo è in semifinale a Gstaad, che giocherà sabato nella tarda mattinata contro Dominic Thiem, il redivivo, che è tornato in semifinale in un torneo dopo quattordici mesi. Sarà una sfida spettacolare tra due giocatori di alto livello.