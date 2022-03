Berrettini – Kecmanovic oggi in TV a Indian Wells: orario e diretta streaming Berrettini affronterà Kecmanovic negli ottavi di Indian Wells. Il numero 6 ATP è favorito e cerca i quarti dove sfiderebbe Fritz o de Minaur. Il match è in programma alle ore 19 e sarà trasmesso in TV da Sky.

A cura di Alessio Morra

Una grande giornata di tennis oggi a Indian Wells, dove si disputano tutte le gare degli ottavi di finale del tabellone maschile. Scenderanno in campo, uno dopo l'altro, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. L'altoatesino affronterà da favorito Kyrgios, mentre il romano sempre da favorito giocherà con il serbo Kecmanovic. La possibilità di avere due italiani nei quarti del primo 1000 della stagione. Berrettini-Kecmanovic apre il programma della giornata sul campo numero 2 e si potrà seguire in diretta TV e in streaming su Sky dalle ore 19.

Indian Wells, dove vedere Berrettini – Kecmanovic in TV e streaming

Su Sky verrà trasmessa in diretta televisiva la partita degli ottavi tra Berrettini e Kecmanovic, in diretta sul canale 205. La sfida che vedrà in campo il finalista di Wimbledon sarà commentata da Elena Pero e Paolo Bertolucci e si potrà seguire anche in diretta streaming sia con Sky Go che con Now.

Berrettini a Indian Wells oggi, orario e programma della partita contro Kecmanovic

Matteo Berrettini ha una grande occasione, perché a Indian Wells nella parte bassa nessuno ha una classifica migliore della sua. Kecmanovic però è un avversario ostico. L'incontro sarà il primo della giornata sul campo numero 2 e inizierà alle ore 19. Sempre su quel campo, a seguire, scenderà in campo Jannik Sinner contro Nick Kyrgios.

I precedenti tra Berrettini e Kecmanovic

Come per Sinner-Krygios, non ci sono precedenti tra Berrettini e Kecmanovic, che si affronteranno per la prima volta in carriera. Il serbo è un giocatore di tutto rispetto, non ha una classifica fantastica, ma in tanti gli pronosticano un grande futuro. E il 2022 lo ha iniziato bene raggiungendo gli ottavi agli Australian Open (perse in tre set con Monfils) e ora in un altro grande appuntamento è tornato tra i primi sedici.

Berrettini a Indian Wells, chi può essere il prossimo avversario

Matteo Berrettini ha faticato un po' più del previsto nei primi due turni, ma comunque è riuscito a vincere. Ha fatto ciò che devono fare i grandi campioni. Ha battuto in tre set il danese Rune e poi in due il sudafricano Lloyd Harris. Adesso c'è Kecmanovic e in caso di vittoria se la vedrebbe con il vantaggio dell'ottavo di finale tra Alex de Minaur, giocatore australiano, e l'americano Taylor Fritz, semifinalista a Indian Wells un anno fa.

Il tabellone di Berrettini a Indian Wells

Il giocatore romano dopo l'eliminazione di Zverev (e pure il forfait di Djokovic) si trova a essere il tennista con la classifica migliore nella parte bassa del tabellone di Indian Wells. L'occasione è ghiotta per cogliere un grande risultato. Negli ottavi c'è Kecmanovic (numero 61), nell'eventuale quarto di finale uno tra De Minaur (31) e Fritz (20). E sognando in grande in una eventuale semifinale Berrettini sfiderebbe uno tra Rublev (7), Hurkacz (10), Isner (23) e Dimitrov (35). Tutti ottimi giocatori, ma alla portata del miglior Berrettini.