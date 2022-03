Sinner-Kyrgios oggi in TV a Indian Wells: orario e diretta streaming Jannik Sinner sfida Nick Kyrgios negli ottavi di Indian Wells. Il match si potrà seguire in diretta TV su Sky e sarà visibile anche in streaming.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner si è qualificato con un po' di fatica per gli ottavi di finale del torneo 1000 di Indian Wells e nella giornata di oggi proverà a passare ai quarti. L'azzurro, che spera di tornare nella top ten ATP, affronta il redivivo Nick Kyrgios, che per la prima volta dopo oltre due anni è riuscito a vincere tre partite di fila nello stesso torneo. L'orario di Sinner-Kyrgios non è definito in modo preciso, ma orientativamente si giocherà intorno alle ore 21. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky e anche in streaming.

Indian Wells, dove vedere Sinner – Kyrgios in TV e streaming

Sky detiene i diritti televisivi in esclusiva di tutti i tornei 1000 e quindi su Sky si potrà seguire la partita tra Sinner e Kyrgios, che andrà in onda sul canale 205, con il commento di Pero e Bertolucci. La sfida degli ottavi di finale si potrà inoltre seguire anche in diretta streaming, potranno farlo con SkyGo gli abbonati di Sky, e anche gli abbonati di Now.

Sinner a Indian Wells oggi, orario e programma della partita contro Kyrgios

Jannik Sinner è ancora in corsa a Indian Wells, torneo 1000 californiano che si sviluppa in undici giorni. Quello di oggi è quello dedicato agli ottavi e questa è una giornata speciale, perché si disputano tutti i match degli ottavi di finale. Sinner-Kyrgios si disputa sul campo numero 1 di Indian Wells e non inizierà prima delle 21:30 ora italiana (le 13:30 di Indian Wells). Sinner scenderà in campo dopo Berrettini, che affronterà Kecmanovic negli ottavi.

I precedenti tra Sinner e Kyrgios

Non si sono mai sfidati Jannik Sinner e Nick Kyrgios. Tutto sommato era immaginabile se si considera che Sinner da un paio d'anni scarsi è nel circuito ad alti livelli e in questo periodo invece l'australiano è calato malamente, ora è numero 132 del ranking. Ma nonostante la classifica è un avversario da non sottovalutare.

Il tabellone di Sinner a Indian Wells, chi può essere il prossimo avversario

Sinner-Kyrgios è un match della parte alta del tabellone di Indian Wells. Jannik ha superato agevolmente il serbo Djere, poi ha avuto bisogno di tre set per sconfiggere Bonzi. L'australiano invece un po' a sorpresa è agli ottavi. Kyrgios è un talento puro, ma è a dir poco discontinuo. Ma in California è tornato a splendere Kyrgios che ha ottenuto tre successi netti, nessun set perso e appena 16 giochi concessi in totale (a Baez, Delbonis e Ruud). Chi vincerà nei quarti sfiderà il vincente di Nadal-Opelka.

Sinner cerca di tornare nella top ten

Jannik Sinner è uscito dai primi dieci giocatori della classifica ATP, ma ha la possibilità di tornare lunedì prossimo al decimo posto. Per farlo però deve ottenere un risultato migliore rispetto al polacco Hurkacz, ancora in corsa a Indian Wells. E deve pure guardare a Cameron Norrie, poco distante da loro in classifica e come Jannik nella parte alta del tabellone. Un eventuale successo su Kyrgios avvicinerebbe non poco alla top ten Sinner.