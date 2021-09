Berrettini-Auger Aliassime oggi in TV in Laver Cup: orario e diretta streaming Matteo Berrettini farà il suo esordio nella Laver Cup. Il tennista romano oggi disputerà due partite, una di singolare contro il canadese Auger-Aliassime e una di doppio, farà coppia con Zverev e sfideranno Isner e Shapovalov. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul match in programma a Boston e dove vederlo in TV.

A cura di Alessio Morra

Oggi inizia la quarta edizione della Laver Cup, manifestazione tennistica che contrappone due squadre quella dell'Europa e quella del Resto del Mondo. Per la seconda volta c'è un italiano in campo. Capitan Bjorn Borg ha convocato anche Matteo Berrettini, su cui l'Europa punta tantissimo. Il finalista di Wimbledon è infatti l'unico tra i dodici giocatori selezionati (sei per squadra) a disputare due incontri nella prima giornata di gare. Berrettini affronterà il suo amico Felix Auger-Aliassime, semifinalista agli US Open. L'incontro è il secondo in programma sul centrale dell'MD Garden di Boston. Berrettini-Auger-Aliassime si potrà seguire in diretta su Eurosport.

Laver Cup, dove vedere Berrettini – Auger-Aliassime in TV e streaming

Matteo Berrettini e Felix Auger-Aliassime scenderanno in campo oggi nel secondo incontro della Laver Cup 2021. Questa manifestazione, che è stata intitolata a uno dei più grandi tennisti della storia, sarà trasmessa in esclusiva in TV da Eurosport, canale visibile su Sky (al canale 210). La Laver Cup si può seguire anche in streaming, lo si può fare tramite l'app di Sky Go, ma anche con DAZN, Now e Discovery.

Berrettini in Laver Cup oggi, orario e programma della partita contro Auger-Aliassime

Matteo Berrettini farà il suo esordio oggi in Laver Cup. In questa prima giornata si disputano quattro incontri. Il secondo è quello che verrà protagonista il giocatore romano. Il match con Auger-Aliassime non inizierà prima delle ore 21, ma potrebbe anche prendere il via con leggero ritardo, perché prima tocca a Ruud e Opelka. Dunque Berrettini potrebbe dover attendere la fine dell'incontro precedente per scendere in campo.

I confronti diretti tra Berrettini – Auger Aliassime

Sono grandi amici il tennista italiano e quello canadese che si sfideranno per la quarta volta. Le prime due, entrambe sull'erba, le ha vinte Matteo che si impose nella finale di Stoccarda due anni e mezzo fa e soprattutto nei quarti dell'ultimo torneo di Wimbledon. Mentre Auger-Aliassime ha vinto in due set secchi lo scorso agosto negli ottavi del 1000 di Cincinnati.

Il programma di oggi della Laver Cup

I due capitano, Bjorn Borg e John McEnroe, hanno fatto le rispettive scelte per la prima giornata. Si comincerà alle 19 ora italiana con Ruud (Europa) contro Opelka, poi sarà la volta di Berrettini che se la vedrà con Auger-Aliassime. Nella notte italiana, non prima dell'1, si disputeranno Rublev (Europa)-Schwartzman e poi il match di doppio che avrà come protagonista sempre Matteo Berrettini che in coppia con Zverev sfiderà Isner e Shapovalov.

Il regolamento della Laver Cup

La Laver Cup contrappone due squadre: Europa e Resto del Mondo. Nelle tre precedenti edizioni ha sempre vinto l'Europa, che ha da oltre un decennio i giocatori migliori ed è favoritissima anche in questa edizione. Il regolamento stabilisce che chi conquista per primo 13 punti vince il trofeo. Il regolamento prevede che le vittorie che si ottengono nella prima giornata valgono un punto, quelle che si prevedono nella seconda giornata valgono due, mentre chi vince nella terza giornata e cioè nella domenica ottiene tre punti per ogni successo.