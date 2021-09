Medvedev in finale agli US Open, battuto Auger-Aliassime: sfiderà Djokovic o Zverev Daniil Medvedev è in finale agli US Open. Il tennista russo nella prima semifinale ha sconfitto per tre set il canadese Felix Auger-Aliassime. Medvedev, alla terza finale Slam e alla seconda a New York, si è imposto con il punteggio di 6-4 7-5 6-2 e se la vedrà domenica con Djokovic o Zverev.

A cura di Alessio Morra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Daniil Medvedev è il primo finalista del torneo maschile degli US Open 2021. Il tennista russo si è sbarazzato in tre set del canadese Felix Auger-Aliassime nella prima semifinale, l'altra la disputeranno nella notte il numero 1 del mondo Nole Djokovic, a caccia del Grande Slam, e il campione olimpico Alexander Zverev. La finale femminile la giocheranno invece le giovanissime Emma Raducanu e Leylah Fernandez, due teenager, sono nate entrambe nel 2002.

Medvedev batte Auger-Aliassime

Medvedev era nettamente favorito, però Auger-Aliassime è un giovane talento e si era qualificato per la prima semifinale Slam della carriera. Il match in avvio è stato molto equilibrato, un break ha fatto la differenza nel primo set, vinto per 6-4 dal numero 2 ATP. Nella seconda partita il canadese strappa quasi subito il servizio all'avversario e nel nono gioco serve per il secondo set. In quel momento, Medvedev alza il livello di gioco, il giovane canadese prova a resistere, ma non ce la fa e in quel momento si chiude l'incontro. Perché il russo aggancia Auger-Aliassime, gli strappa nuovamente il servizio e vince 7-5 il secondo set. Nel terzo set non c'è storia, 6-2 e Medvedev è in finale.

Terza finale Slam per Medvedev

Domenica affronterà Djokovic o Zverev, i migliori del momento. Medvedev disputerà la terza finale Slam della sua carriera, la seconda agli US Open, finora quelle che ha disputato le ha perse. Due anni fa a Flushing Meadows venne sconfitto in cinque set in una finale bellissima da Nadal, mentre lo scorso febbraio a Melbourne perse invece nettamente la finale degli Australian Open con Djokovic, che potrebbe trovarselo di fronte nella partita più importante della carriera.