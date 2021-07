Matteo Berrettini giocherà la Laver Cup per l’Europa: “Sarà speciale giocare con Federer” Il tennista romano, numero 8 ATP e recente finalista a Wimbledon, è stato convocato da Bjorn Borg e giocherà con il team Europa che sfiderà il Resto del Mondo nella Laver Cup, in programma a Boston dal 24 al 26 settembre. Berrettini ha espresso tutta la sua gioia: “Sono felice di prendere parte alla Laver Cup quest’anno. Giocare con Borg capitano e avere Federer come compagno di squadra sarà speciale”.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini disputerà il prossimo settembre la Laver Cup, la sfida che contrappone l'Europa e il Resto del Mondo. Il capitano dell'Europa il grande Bjorn Borg ha annunciato anche che ci saranno Roger Federer e Dominic Thiem, attualmente infortunati ma che contano di essere in campo a Boston dal 24 al 26 settembre. I grandi risultati ottenuti dal giocatore romano hanno prodotto la convocazione: numero 3 dell'ATP Singles Race, il successo del Queen's e la finale di Wimbledon, prima in assoluto per un giocatore italiano. Le parole di Borg:

Matteo ha avuto un incredibile corsa, non solo sui tornei estivi sull'erba ma è dall'inizio dell'anno, da quando ha aiutato l'Italia nella ATP Cup (condotta in finale ndr.) e ha raggiunto anche i quarti al Roland Garros e ha giocato gli ottavi agli Australian Open. Berrettini è un grande innesto per la nostra squadra e sono sicuro che apprezzerà l'esperienza unica della Laver Cup.

Naturalmente contento il tennista italiano che avrà la possibilità di giocare anche al fianco di Federer: "Sono felice di prendere parte alla Laver Cup quest'anno. Ho sentito tanto parlare negli spogliatoi da parte di chi ha giocato in passato. Giocare avendo Bjorn Borg come mio capitano ed essere nella stessa squadra di uno dei miei idoli d'infanzia, Roger Federer, sarà speciale".

La Laver Cup vivrà la sua quarta edizione, fin qui c'è stato un netto dominio dell'Europa, che in questa epoca ha i giocatori migliori, ma non sono mai state sfide scontate e occhio dunque a quella che si terrà nel mese di settembre. Da capire se ci saranno anche Nadal e Djokovic per l'Europa, mentre nel team del Resto del Mondo ci saranno sicuramente Shapovalov e Schwartzman.