Il peggior Fabio Fognini della stagione si è arreso in 3 set a Federico Delbonis nel terzo turno del Roland Garros. Il tennista italiano non è riuscito ad avere la meglio di un giocatore che in carriera aveva battuto in 5 occasioni su 7 precedenti. Una situazione che ha contribuito ad alimentare il nervosismo di Fognini, che anche in conferenza stampa, non ha digerito l'ennesima domanda sui giovani talenti del tennis italiano, Sinner e Musetti

Giornata da dimenticare in fretta per Fabio Fognini. Brutto ko per il primo degli italiani impegnati ai sedicesimi del Roland Garros, ovvero Berrettini, Sinner, Musetti e Cecchinato (questi ultimi due si affronteranno in un derby azzurro). Protagonista di alcuni siparietti curiosi in campo, prima con il pubblico e poi con l'arbitro, Fognini si è ripetuto nel classico appuntamento con la stampa nel post partita. Tutto è nato da una domanda sul futuro di Sinner e Musetti, destinati ad una carriera di altissimo livello.

Fognini che in passato spesso e volentieri si è espresso sui due più giovani connazionali, con parole di grande stima (Musetti è stato anche il suo compagno di doppio ultimamente), si è mostrato insofferente nei confronti del cronista: "Basta, basta. Mi fate sempre la stessa domanda. Sapete la risposta. Mi sono scocciato di rispondere ogni volta la stessa identica cosa. Solo nell’ultimo mese vi ho risposto un milione di volte su questo tema". E non è mancato anche un invito ai connazonali presenti in conferenza stampa: "Potete ‘copiare e incollare' tutto dalla stampa italiana, miei cari amici italiani, traducete per Christophe (il cronista, ndr)-