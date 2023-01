Australian Open 2023, il tabellone maschile e femminile del torneo di tennis: calendario e dove vederlo in tv Dal 16 al 29 gennaio a Melbourne si disputano gli Australian Open, la prima prova dello Slam 2023. Djokovic e Swiatek i grandi favoriti. Berrettini, Sinner e Musetti non hanno avuto un sorteggio favorevole, ma possono avanzare in tabellone.

A cura di Alessio Morra

Ci siamo. Lunedì 16 gennaio iniziano gli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam della stagione 2023. Due settimane che si prevedono dense e intense a Melbourne dove il 28 gennaio si disputerà la finale del torneo femminile e il 29 gennaio quella del torneo maschile. Novak Djokovic, che torna a giocare dopo un anno di assenza, è il grande favorito tra gli uomini. Iga Swiatek se si conferma sui suoi livelli dovrebbe avere vita facile tra le donne. Tanti gli italiani in tabellone. Berrettini, Sinner e Musetti quelli su cui puntare. Il torneo si potrà seguire in diretta TV e in streaming su Eurosport.

Il tabellone degli Australian Open 2023 di tennis: Berrettini dalla parte di Ruud, possibile sfida tra Sinner e Musetti

Matteo Berrettini, semifinalista un anno fa, è in grande forma. Ha battuto due top ten alla United Cup. Il romano non è stato fortunatissimo. Al primo turno sfiderà Andy Murray, ex numero 1 che ha disputato cinque volte la finale a Melbourne. Se passa il turno avrà, poi, Kokkinakis e Fognini ed eventualmente negli ottavi il numero 2 del tabellone Ruud. Sinner e Musetti invece sono nella parte alta e potrebbero affrontarsi nel terzo turno, chi sarà agli ottavi troverà Tsitsipas.

Tabellone Australian Open: Nadal, detentore del torneo, avrà un avvio di fuoco contro il giovane talento inglese Jack Draper. Nella parte alta c'è anche Medvedev, finalista nelle ultime due edizioni. Nell'altro quarto, della metà alta, Tsitsipas, Auger-Aliassime e Norrie, oltre a Sinner e Musetti. In basso invece ufficialmente presidia Ruud, numero 2, che sul suo cammino avrebbe Berrettini. Mentre Djokovic ha un avvio semplice e un ipotetico quarto contro Kyrgios o Rune.

Il calendario completo del torneo: programma e orari italiani

Gli Australian Open iniziano lunedì 16 gennaio e si chiuderanno domenica 29 gennaio. Gli incontri inizieranno alle 11 ora di Melbourne, l'1 ora italiana, nella sessione diurna (seguendo l'orario australiano). Mentre dalle 19 australiane, le 9 italiane, si disputerà la sessione serale che si terrà tutti i giorni.

Lunedì 16, martedì 17 gennaio – 1° turno maschile e femminile: ore 1 sessione diurna, ore 9 sessione serale

Mercoledì 18, giovedì 19 gennaio – 2° turno maschile e femminile: ore 1 sessione diurna, ore 9 sessione serale

Venerdì 20, sabato 21 gennaio – 3° turno maschile e femminile: ore 1 sessione diurna, ore 9 sessione serale

Domenica 22, lunedì 23 gennaio – Ottavi maschili e femminili: ore 1 sessione diurna, ore 9 sessione serale

Martedì 24, mercoledì 25 gennaio – Quarti maschili e femminili: ore 1 sessione diurna, ore 9 sessione serale

Giovedì 26 gennaio – Semifinali femminili: ore 4 sessione diurna

Giovedì 26 gennaio – Semifinale maschile: ore 9 sessione serale

Venerdì 27 gennaio – Semifinale maschile: ore 9 sessione serale

Sabato 28 gennaio – Finale femminile: ore 9 sessione serale

Domenica 29 gennaio – Finale maschile: ore 9 sessione serale

Dove vedere gli Australian Open in diretta TV e streaming

Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta TV e in esclusiva da Eurosport che manderanno in onda in modo integrale il torneo. Dirette infinite che inizieranno all'1 del mattino e proseguiranno per tutta la giornata. Al commento si alterneranno i telecronisti Jacopo Lomonaco, Federico Ferrero e Riccardo Bisti. Eurosport possono seguirlo gli abbonati di Sky, sui canali 210 e 211, quelli di DAZN e quelli di Discovery. Tutti loro potranno vedere gli incontri degli Australian Open anche in diretta streaming.