Auger-Aliassime perde in finale contro Sinner ma scoppia a ridere: ricorda cosa facevano a 16 anni

Auger-Aliassime ha sognato in grande a Parigi e ha perso contro Sinner a testa altissima. Nell’intervista racconta un aneddoto di quando erano molto giovani.

Parigi è dolcissima per Jannik Sinner che vince il quinto titolo della sua stagione e torna al numero 1 in classifica. Non è stato semplice battere Felix Auger-Aliassime che ha alzato il suo livello nel secondo set e ha rischiato anche di mettere tutto in discussione in un finale tesissimo, deciso al tiebreak. Il canadese ha approfittato di qualche problema fisico del suo avversario per macinare punti e metterlo in difficoltà, ma si è arreso proprio nel momento decisivo regalando agli appassionati una finale bellissima al Masters 1000 parigino. È sconfitto con tanto onore, ma alla fine regala a tutti una risata perché tira fuori dal cilindro un aneddoto che riguarda proprio Sinner nei suoi anni di gioventù.

L'amicizia tra Sinner e Auger-Aliassime

Non è strano vedere tennisti che hanno grandi rapporti anche fuori dal campo, soprattutto i più giovani che hanno condiviso insieme dei pezzi importanti del loro percorso. Ed è così che Auger-Aliassime, appena battuto da Sinner nella finale di Parigi dopo un incontro durato quasi due ore, ricorda a tutti pubblicamente la loro amicizia e le situazioni da ragazzi "normali" che hanno vissuto insieme. Hanno 24 e 25 anni e quando erano poco più che maggiorenni si ritrovavano insieme per giocare ai videogiochi come adolescenti qualunque.

Il ricordo strappa una risata al canadese e anche al nuovo numero 1 al mondo che ricorda alla perfezione quei momenti. Nell'intervista post gara il canadese si è congratulato con lui, scherzando sul fatto che da quando giocavano a FIFA insieme ha avuto una crescita impressionante e lasciandosi andare a una risata che ha coinvolto anche il vincitore: "Voglio congratularmi con Jannik, tu costringi tutti a migliorare, giocavamo a Fifa a 15-16 anni, sei diventato un giocatore migliore rispetto ad allora. Grazie alla mia squadra, alla mia famiglia, è stato un bell’anno, ho fiducia, vi ringrazio per il vostro lavoro. Grazie al pubblico francese per essere venuti sempre così numerosi".

In effetti i tifosi di lunga data, generalmente più attenti, hanno fatto circolare un immagine dei due tennisti insieme che risale al 2019, in una delle tante serate che hanno trascorso insieme quando erano ragazzini. Si vedono lui e Sinner seduti davanti alla tv, concentratissimi sulla partita di calcio che stavano giocando l'uno contro l'altro. Un aneddoto che riporta tutti a un tempo completamente diverso, quando nessuno sapeva ancora dei traguardi impressionanti che l'altoatesino avrebbe raggiunto di lì a poco.