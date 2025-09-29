ATP Shanghai 2025, il sorteggio del tabellone: Sinner può sfidare Djokovic e Fritz. Musetti con Alcaraz

Sorteggiato il tabellone del torneo 1000 di Shanghai, in programma dall’1 al 12 ottobre. Alcaraz è la testa di serie numero 1. Sinner la 2, dalla parte di Jannik ci sono Djokovic, Fritz e Rune.

Il tennis non si ferma mai e in questo periodo fa tappa in Asia. Jannik Sinner è impegnato nel torneo di Pechino, poi si sposterà a Shanghai dove dall'1 al 12 ottobre si disputa il torneo 1000, il penultimo della stagione. L'italiano difende il titolo vinto un anno fa. Gioca da testa di serie numero 2, per la prima volta dopo oltre un anno. Alcaraz comanda il seeding. In campo ci sarà anche Novak Djokovic, che in Cina non manca mai. Nove gli italiani impegnati in tabellone.

Tabellone dell'ATP Shanghai: gli avversari di Sinner

Jannik Sinner è nella parte bassa del tabellone. Dalla sua parte ci sono tanti buoni giocatori. All'esordio il tedesco Altmaier o un qualificato. Poi uno tra Griekspoor, uno dei consueti avversari, o il caldissimo Brooksby. Negli ottavi invece ci potrebbe essere Bublik. Mentre nei quarti uno tra Fritz e Rune. In semifinale invece uno tra Djokovic, Cobolli o Shelton. Dalla parte di Alcaraz ci sono invece Zverev, de Minaur e Lorenzo Musetti, che ha un buon tabellone e giocando bene potrebbe conquistare i punti decisivi per le ATP Finals.

Gli accoppiamenti dei tennisti italiani a Pechino

Sinner-Altmaier/qualificato (secondo turno)

Musetti-Domesana/qualificato (secondo turno)

Darderi-Bu/Cerundolo (secondo turno)

Cobolli-Munar/Fucscovics (secondo turno)

Bellucci-Walton (primo turno)

Nardi-Ofner (primo turno)

Sonego/qualificato (primo turno)

Berrettini Mannarino (primo turno)

Arnaldi-qualificato (primo turno)

Dove vedere in TV il torneo 1000 di Shanghai

Tutti i tornei 1000 sono appannaggio di Sky, che detiene i diritti in esclusiva dunque del torneo che si giocherà in Cina per la quattordicesima volta. Novak Djokovic detiene il record di successi. Dunque niente diretta in chiaro. Tornei per abbonati in diretta TV con Sky, in streaming con Sky Go e NOW.

Il calendario completo del torneo 1000 di Shanghai