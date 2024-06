video suggerito

ATP Halle 2024, sorteggiato il tabellone: Sinner testa di serie numero 1, ai quarti pericolo Tsitsipas Sinner numero 1 al mondo e testa di serie numero 1 nel seed del torneo ATP 500 Halle. L’azzurro è nella parte alta del tabellone ed è stato sorteggiato contro Griekspoor. Lungo il cammino che porta alla finale potrebbe incrociare Tsitsipas e Medvedev. Con Sonego, Cobolli e Berrettini dall’altra parte del torneo potrebbe esserci una finale tutta italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il torneo ATP 500 di Halle, in Germania, è in programma dal 17 al 23 giugno. Nel tabellone ci sono cinque tennisti italiani: Jannik Sinner, numero 1 al mondo, si trova nella parte alta con l'altro azzurro Luciano Darderi, dall'altro lato ci sono Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

Il sorteggio ha opposto a Sinner nei sedicesimi l'olandese Tallon Griekspoor (23° nel ranking). Il numero 1 al mondo, reduce dalla delusione della sconfitta in semifinale al Roland Garros contro Alcaraz (vincitore del torneo francese), riparte di nuovo sull'erba nel torneo che apre la strada a Wimbledon (1-14 luglio) e precede le Olimpiadi di Parigi (26 luglio-11 agosto). L'Atp 500 Halle sarà visibile in diretta tv, in chiaro e streaming su Sky in esclusiva per gli abbonati.

Le teste di serie: Sinner numero 1 del seeding

Testa di serie numero 1 dell'evento tedesco è proprio Sinner che nel seed del torneo tedesco è seguito da Alexander Zverev (4° nel ranking Atp), Daniil Medvedev (5°), Andrey Rublev (6°), Hubert Hurkacz (8°), Stefano Tsitsipas (11°), Alexander Bublik (17°) e Felix Auger-Aliassime (18°).

Il tabellone aggiornato dell'ATP 500 Halle

Sinner contro Griekspoor è la partita in cima al tabellone dell'Atp 500 di Halle. L'azzurro ha già affrontato e battuto quattro volte l'olandese: in due semifinali consecutive a Rotterdam, nei quarti di Coppa Davis 2023 e agli ottavi di Miami. Due le insidie di un certo livello sul cammino di Jannik verso la finale: nei quarti potrebbe giocare contro Stefanos Tsitsipas e in semifinale secondo classifica dovrebbe affrontare Daniil Medvedev. La finale, se tutto andrà bene, potrebbe essere addirittura tutta italiana qualora vi arrivasse uno tra Berrettini, Sonego, Cobolli. Darderi, che si trova dalla stessa parte del percorso di Sinner, giocherà contro il tedesco Struff nel primo turno.

Dall'altra parte del tabellone ci sono gli altri italiani a cominciare da Matteo Berrettini. Ultimo a entrare è stato il tennista romano che, impegnato a Stoccarda, usufruirà dello ‘special exempt': una sorta di bonus concesso a quei giocatori che non possono partecipare alle qualificazioni poiché già in semifinale di un altro torneo del circuito maggiore. Affronterà uno degli avversari che arriverà dal percorso di qualificazione. Flavio Cobolli se la vedrà contro Hurkacz mentre Sonego incrocerà Kecmanovic.

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Il torneo Atp 500 di Halle è in calendario dal 17 al 23 giugno. Di seguito il programma completo con le date e gli orari:

Lunedì 17, Martedì 18: sedicesimi di finale a partire dalle ore 10

Mercoledì 19, Giovedì 20: ottavi di finale

Venerdì 21 giugno: quarti di finale

Sabato 22 giugno: semifinali

Domenica 23 giugno: finale