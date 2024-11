video suggerito

ATP Finals 2024, il programma di oggi: orari e dove vedere Fritz-De Minaur e Sinner-Medvedev Oggi giovedì 14 novembre i due match conclusivi del Gruppo Ilie Nastase alle ATP FInals di Torino: Fritz-De Minaur alle 14:00 e non prima delle 20:30 Sinner-Medvedev. Il match del numero 1 del mondo sarà trasmesso in chiaro in TV su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi, giovedì 14 novembre si gioca ancora per il Round Robin delle ATP Finals di Torino con l'ultimo dei tre incontri previsti per ogni gruppo. In campo, occhi puntati soprattutto sulla sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, e all'altro match dello stesso girone tra Fritz e De Minaur: l'esito degli incontri determinerà la classifica finale per stabilire chi (i primi due) accederanno alle semifinali. Copertura televisiva garantita in chiaro da parte di Rai 2 HD e in streaming, senza costi aggiuntivi, su RaiPlay.

Sinner-Medvedev è oramai divenuto un classico all'interno del circuito ATP con un valore aggiunto non di secondaria importanza: è stata la sfida che ha segnato di fatto l’exploit di Jannik Sinner nel 2023, ed è stata anche la finale del primo titolo Slam per il tennista italiano. Sarà anche l’ennesimo capitolo di una saga tra l’azzurro e il moscovita oramai giunta già al 15° episodio e in cui il bilancio dei precedenti è di assoluta parità: 7-7. Jannik farà di tutto per passare in vantaggio negli scontri diretti e conquistare il pass per le semifinali delle ATP Finals.

ATP Finals, le partite di oggi: programma e orari

Oggi giovedì 14 novembre si delinea la classifica finale del Gruppo Ilie Nastase del Round Robin delle ATP Finals di Torino, in cui si stabilirà i primi due tennisti che approderanno in semifinale. Scontri decisivi, con inizio alle 14:00 con De Minaur-Fritz e a seguire, con inizio previsto per le 20:30, Sinner-Medvedev

11:30 – Koohlof/Mektic-Heliovaara/Patten

14:00 – De Minaur-Fritz

18:00 – Granollers/Zeballos-Purcell/Thompson

20:30 – Sinner-Medvedev

Sinner-Medvedev oggi alle Finals, a che ora e dove vedere in TV e streaming

Sinner-Medvedev, match valido per la terza giornata del Round Robin alle ATPS Finals di Torino è in programma oggi, giovedì 14 novembre non prima delle 20:30 per la sessione serale all'Inalpi Arena. Il match tra Sinner e Medvedev verrà trasmesso in diretta e in chiaro su Rai 2, in contemporanea a Belgio-Italia, di Nations League. Per gli utenti Sky, appuntamento su Sky Sport per seguire il match a pagamento. Sarà inoltre visibile anche in streaming – sempre senza costi aggiuntivi – su RaiPlay e – a pagamento – su NOW, Tennis Tv e sull’app SkyGo.

Dove vedere Fritz-De Minaur in TV e streaming: l'orario

Fritz-De Minaur sarà il match in programma alle 14:00 di oggi giovedì 14 novembre. Sfida decisiva per entrambi i giocatori, in ottica qualificazione alle semifinali delle ATP Finals di Torino. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, a pagamento e solo per abbonati sia su Sky Sport Uno (201) sia Sky Sport Tennis (203). Non è prevista una diretta in chiaro dell’incontro nemmeno in streaming dove si può seguire il match con l'app SkyGo o su NOW.