Sinner-Medvedev oggi alle ATP Finals, quando gioca: orario e dove vederla in TV e streaming Jannik Sinner stasera giocherà contro Daniil Medvedev nell’ultima partita del girone delle ATP Finals. L’incontro prenderà il via non prima delle ore 20:30 e si potrà seguire sia su Sky che in chiaro su Rai 2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner stasera affronta alle ATP Finals 2024 nuovamente Daniil Medvedev, suo avversario abituale. Questa partita ha in palio per entrambi la qualificazione alle semifinali, anche se il numero 1 e il numero 4 della classifica mondiale si trovano in una situazione totalmente differente. Perché Sinner vincendo un set è in semifinale, e può passare anche perdendo in due set, mentre Medvedev è costretto a vincere. All'Inalpi Arena si comincerà alle ore 20:30. Nel pomeriggio toccherà a Fritz e de Minaur, che nonostante due sconfitte secche ha ancora la possibilità di qualificarsi per le semifinali.

Fare calcoli è semplice. Sinner ha vinto entrambe le partite giocate ed è vicino alla qualificazione, non ha la certezza assoluta perché se Medvedev lo battesse in due set e Fritz sconfiggesse in due de Minaur avrebbero tutti e tre lo stesso numero di vittorie e lo stesso quoziente set. Jannik ha vinto prima con de Minaur e poi con Fritz.

I confronti diretti tra i due sono addirittura 14! Il bilancio è in perfetta parità, ma è un dato bugiardo. Perché Sinner ha vinto sette delle ultime otto partite con il russo, e alcune anche in modo secco. Il match del girone Nastase si potrà seguire in diretta TV sia in chiaro su Rai 2 che su Sky. Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW.

ATP Finals, Sinner-Medvedev: orario e programma

Il girone Nastase Jannik Sinner lo chiuderà stasera giocando per la quindicesima volta contro Daniil Medvedev. Il giocatore altoatesino è favorito nell'incontro che prenderà il via alle ore 20:30. Prima si terrà un importante incontro del torneo di doppio, che vedrà sfidarsi Granollers/Zeballos e gli australiani Purcell/Thompson.

Dove vedere Sinner-Medvedev in TV e streaming: in chiaro sulla Rai

Dove vedere Sinner-Medvedev in TV in chiaro? Rai 2 manda in onda un incontro per ogni giorno di gare delle ATP Finals. In chiaro vanno le partite degli italiani, non fa eccezione questo match di Jannik Sinner contro Medvedev. Diretta su Rai 2 dalle 20:30 con commento di Fiocchetti e Panatta. Diretta anche su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW.

I precedenti tra Sinner e Medvedev

Quattordici i confronti diretti tra i due. Perfetta parità, ma Medvedev era avanti 6-0! Poi è cambiato tutto. Il russo è riuscito a imporsi ‘solo' nei quarti di Wimbledon, quando Sinner non era al top. Jannik ha vinto alcune di queste sfide seccamente, e si è soprattutto imposto nella finale degli Australian Open lo scorso gennaio, quando recuperò due set di svantaggio.