Perché Sinner-Medvedev si gioca allo stesso orario di Belgio-Italia: rifiutata la proposta della Rai Jannik Sinner e Daniil Medvedev scenderanno in campo alle ore 20:30 stasera per l'ultimo match del girone Nastase delle ATP Finals, giocheranno in contemporanea a Belgio-Italia. La Rai aveva chiesto un altro orario per Sinner, gli organizzatori hanno deciso il contrario per un motivo preciso.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner tornerà in campo alle ATP Finals giovedì 14 novembre, si sapeva. Era ufficiale da quando è stato scelto di farlo esordire domenica. Il tennista italiano affronterà Medvedev in un incontro che potrà essere determinante per l'intero girone Nastase. Si pensava che il numero 1 giocasse la partita pomeridiana e non scendesse in campo in prima serata in contemporanea con la partita dell'Italia, e invece gli organizzatori hanno deciso di far disputare Sinner-Medvedev alle ore 20:30. Praticamente gli appassionati di sport italiani dovranno dividersi tra il calcio e il tennis. Ma perché a Torino hanno deciso di mandare in campo Jannik ancora di sera?

Sinner-Medvedev e Belgio-Italia in contemporanea

Sinner-Medvedev giovedì alle ore 20:30, Belgio-Italia giovedì alle ore 20:45. Per chi ama lo sport sarà una grande serata, ma al tempo stesso bisognerà fare una scelta. Seguire i due eventi in contemporanea si può, ma non è semplice. L'orario dell'incontro della nazionale era noto da tanto tempo, quello di Sinner si poteva scegliere. La Rai, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, aveva chiesto di far scendere in campo l'italiano e il russo nel primo pomeriggio, per non avere la contrapposizione con la Nazionale. Ma la risposta è stata picche.

C'è un motivo preciso, in realtà. Se Sinner e Medvedev fossero scesi in campo nel primo pomeriggio, de Minaur e Fritz avrebbero avuto la possibilità di farsi due calcoli e in linea tanto teorica quanto pratica avuto la possibilità di giocare un incontro che tecnicamente contava poco, e così facendo si sarebbe giocato un match con molto meno hype.

C'è una spiegazione per la contemporaneità: si dà più hype alla sfida di Sinner

Invertendo l'ordine in questo caso il fattore cambia. Perché è ovvio che conoscendo il risultato di Fritz-de Minaur almeno uno tra Sinner e Medvedev avrà più chiare le cose, ma è altrettanto vero che qualunque sia l'esito della sfida pomeridiana quella serale avrebbe un'importanza vitale, pure per Sinner che potrebbe aver bisogno di vincere almeno un set per qualificarsi alle semifinali. Insomma non è una sfida alla Nazionale di Spalletti ma c'è l'obbligo di rendere vivo l'incontro di giovedì sera.

Nuovamente ci sarà una sfida in prima serata tra calcio e tennis, com'è stato già domenica scorsa quando in contemporanea all'esordio di Sinner con de Minaur si è giocato il posticipo della 12ª giornata di Serie A tra l'Inter e il Napoli. Ora c'è in ballo l'Italia, in chiaro, di sicuro sarà interessante vedere in chiave di ascolti come andrà a finire.