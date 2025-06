video suggerito

Zverev si toglie un peso con Fritz a Stoccarda: "Non farti più vedere e stai lontano da me" Il tedesco, battuto per la quinta volta dall'americano, si sfoga col sorriso sulle labbra al termine di una finale dominata dall'avversario. "Taylor, sono assolutamente stanco di te".

Alexander Zverev l'ha presa male, ha perso ancora una volta contro l'americano Taylor Fritz (la quinta). E anche se dalle sue parole s'intuisce il tono ironico, il retrogusto di quel che dice a caldo è amarissimo. A Stoccarda, sull'erba, credeva di poter festeggiare la vittoria del titolo in casa dopo un Roland Garros dal quale era uscito male al cospetto di Djokovic. Invece, gli è toccato ingoiare il rospo ma lo ha sputato subito fuori togliendosi un gran peso dallo stomaco. "Fammi un favore, stai lontano da me. E non venire in Germania", le parole pronunciate col sorriso sulle labbra per mascherare una delusione.

La vittoria di Fritz apre la strada verso Wimbledon

Fritz (numero sette nella classifica mondiale fino a prima dell'incontro) s'è aggiudicato la finale del torneo Atp 250 contro il tedesco (terzo nel ranking) imponendosi i due set (6-3, 7-6) e alzando il livello del proprio tennis in vista di Wimbledon. A proposito dello Slam in Inghilterra, lo statunitense vi arriverà da numero quattro al mondo sorpassando Musetti, Draper e Djokovic: una piazzamento fondamentale per l'orientamento del tabellone al di là della Manica e la possibilità di incrociare Sinner oppure Alcaraz.

La battuta di Zverev dopo la 5ª sconfitta di fila

La battuta di Zverev nasconde dell'altro e la si può comprendere appieno se si dà un'occhiata a come è andata la sfida con Fritz che ha lasciato all'avversario le briciole. Non gli ha mai concesso opportunità di break (mentre lui stesso ne ha avute tre sfruttandone una nel primo set), ha piazzato 11 ace e non ha commesso doppi falli. Pulito e solido al servizio, ha completato l'opera al tie-break che ha chiuso con un perentorio 7-0.

E sono cinque. È il numero dei successi di fila che l'americano ha ottenuto contro Zverev nel circuito professionistico. Si contano sulla punta delle dita e a ogni menzione il tedesco avverte una fitta dentro di sé: Wimbledon, US Open, Laver Cup, le ATP Finals del 2024 e adesso la finale del torneo di Stoccarda che fa anche più male. Zverev non si nasconde ma lo dice in maniera tale da sembrare simpatico e accattivarsi la benevolenza del pubblico.

La reazione dell'americano: ascolta e scoppia a ridere

"Taylor, sono assolutamente stanco di te – ha ammesso -. Non voglio vederti più per i prossimi due o tre anni… Per favore, stai lontano da me. Non venire in Germania". Qual è stata la reazione di Fritz? Ha ascoltato, annuito poi è scoppiato a ridere per l'evidente schiettezza dell'avversario. Senza rancore, amici come prima.