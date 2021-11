Atp Finals 2021, oggi Berrettini-Zverev in TV su Rai2: orario e dove vederla Matteo Berrettini stasera fa il suo esordio nelle ATP Finals 2021. L’italiano affronterà il numero 3 del mondo Zverev, match in Tv su Sky e in chiaro su Rai 2.

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini è pronto a fare il suo esordio alle ATP Finals 2021 in scena al Pala Alpitour di Torino. Il tennista romano, numero 6 della Race, è chiamato subito ad una sfida importante: oggi affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 e già vincitore delle Finals. La partita è in programma oggi, domenica 14 novembre, alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Due e su Sky. Sarà possibile seguirlo in streaming su RaiPlay.

Nel sorteggio che ha determinato i gironi, Berrettini è stato inserito nel gruppo rosso insieme a Medvedev, Zverev e Hurkacz. Il tennista romano, poi, tornerà in campo martedì: avversario e orario ancora da definire.

Atp Finals Torino, dove vedere Zverev-Berrettini in TV e in streaming

Sky ha acquistato i diritti in esclusiva delle ATP Finals e trasmetterà in diretta tutti gli incontri del torneo di singolare e di quello di doppio. Quindi alle ore 21, con commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (205) si potrà seguire la prima partita di Berrettini alle Finals. Ma Berrettini-Zverev potranno seguirla gli appassionati italiani anche in chiaro. Perché ogni giorno la Rai manderà in onda un incontro delle Finals e il primo sarà proprio questo. Dunque in chiaro alle ore 21 si potrà seguire su Rai 2 il match di Berrettini.

A che ora gioca Berrettini oggi alle Atp Finals contro Zverev

La prima giornata delle ATP Finals inizierà con un match del torneo di doppio alle ore 11.30, a seguire scenderanno in campo Medvedev e Hurkacz (non prima delle 14). Alle 18 si terrà un altro match di doppio al Pala Alpitour e alle ore 21 sarà la volta di Matteo Berrettini e Alexander Zverev.

I precedenti tra Berrettini e Zverev

Sono quattro fin qui le sfide tra il giocatore romano e quello tedesco. Il bilancio pende dalla parte di Zverev, che negli ‘head to head' conduce 3-1. Berrettini è riuscito a imporsi solo nella sfida giocata nel torneo di Roma due anni fa, fu la rivincita di un incontro disputato sempre agli Internazionali d'Italia nel 2018. Poi i due si sono affrontati nelle semifinali di Shanghai 2019 e nella finale del torneo di Madrid, giocata lo scorso maggio, e in entrambi i casi ha vinto Zverev.

Berrettini nel tabellone delle ATP Finals di Torino 2021

Il sorteggio ha diviso i tennisti in due raggruppamenti. In quello verde sono finiti Djokovic, Tsitsipas, Rublev e Ruud; in quello rosso invece Medvedev, Zverev, Berrettini e Hurkacz. Questo è senza dubbio un girone molto più duro. Non è stato fortunato Berrettini.