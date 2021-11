Medvedev vince la prima partita delle ATP Finals 2021, sconfitto Hurkacz Prima di Berrettini-Zverev era in programma a Torino il primo match del Gruppo Rosso. Il numero 2 ATP il russo Daniil Medvedev ha sconfitto in tre set Hurkacz.

A cura di Alessio Morra

In attesa di Matteo Berrettini che alle ore 21 farà il suo esordio alle ATP Finals contro Alexander Zverev, numero 3 del mondo e vincitore nel 2017, si è disputata la prima partita del torneo di singolare delle Finals. In campo è sceso il campione in carica Daniil Medvedev che ha battuto in tre set Hurkacz.

Dopo il successo in doppio della coppia numero 1 del mondo formata da Mektic e Pavic, alle 14 puntuali sono scesi in campo Medvedev e Hurkacz. Partita tutt'altro che scontata. Il russo è un campione, ha vinto le Finals un anno fa e soprattutto gli US Open a settembre, ma con il polacco, l'ultimo a qualificarsi per Torino a scapito di Sinner, Medvedev ha perso una partita delittuosa negli ottavi di finale di Wimbledon. Hurkacz parte bene, è solido al servizio, non soffre e quando si arriva al tie-break non trema, chi sbaglia è Medvedev. Il campione di Miami si aggiudica 7 punti a 5 il tie-break e vince il primo set. Il russo si ferma, ma in bagno, sosta fisiologica, e anche tattica. Il ritmo di Hurkacz si rompe. Subito break per Medvedev che va a velocità di crociera e velocemente è 6-3.

Nel terzo set c'è un altro break in avvio in favore di Medvedev che velocemente si invola verso il successo e in poco più di due ore batte Hurkacz con il punteggio di 6-7 6-3 6-4. Il russo martedì giocherà con chi vincerà tra Zverev e Berrettini. Mentre il polacco affronterà chi perderà tra l'azzurro e il tedesco, e quello sarà già uno spareggio. Ma intanto c'è Medvedev al comando del Gruppo Rosso, l'uomo che pare destinato a contendere il titolo delle Finals a Djokovic, che sarà senza uno dei suoi allenatori. Perché Goran Ivanisevic è dovuto tornare a casa per via della positività al Covid del figlio.