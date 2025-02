video suggerito

Aryna Sabalenka in difficoltà per una domanda extra tennis: “È così imbarazzante parlarne” Aryna Sabalenka è stata messa in imbarazzo da una domanda sulle sue letture, non proprio qualcosa che la numero uno al mondo del tennis fa abitualmente. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Parlare di crisi è probabilmente eccessivo, ma le ultime due sconfitte incassate da Aryna Sabalenka a Doha e Dubai (rispettivamente al primo e secondo turno contro Alexandrova e Tauson, numeri 22 e 38 nel ranking WTA) sono state davvero brutte. Lunedì prossimo la 26enne bielorussa resterà ancora in vetta alla classifica, con oltre 100o punti su Iga Swiatek, e tuttavia che qualcosa non vada lo si capisce anche dalle dichiarazioni preoccupanti rilasciate dopo il durissimo 6-3/6-2 subìto dalla danese Tauson a Dubai: "Credo di non avere così tanta fame in campo. Sono un po' confusa nei miei pensieri e non sono coerente, prendo decisioni sbagliate. Emotivamente non sono al meglio. Credo che dobbiamo cambiare qualcosa nella preparazione". Di tutt'altro tenore, meno serioso e più lieve, una sessione di domande e risposte di Aryna sui proprio social, con una domanda sui libri che ha messo in imbarazzo la campionessa bielorussa.

Aryna Sabalenka e le sue letture: una domanda imbarazzante

"Ti piace leggere?", è stata la domanda. "È così imbarazzante parlarne… dopo poche pagine mi stanco. Molto raramente, una volta ogni due anni, comincio a leggere molto con entusiasmo, ma poi tutto finisce presto", ha risposto la Sabalenka.

Un altro tifoso ha chiesto alla bielorussa cosa fanno lei e il suo team dopo le sconfitte nei tornei: "Vado a fare shopping, mangio qualcosa di dolce, bevo un po' della mia tequila preferita. Do la colpa a loro per la sconfitta… In realtà lavoriamo ancora più duramente per sistemare e migliorare il mio gioco", ha risposto la tennista di Minsk.

Iga Swiatek la sceglie come sua possibile allenatrice: "Forse smetterà prima di me…"

Un attestato di grande stima le è arrivato nelle ultime ore proprio dalla sua grande rivale Swiatek, che da Dubai – dove a sua volta ha perso seccamente dalla 17enne Andreeva in due set – ha risposto così alla domanda su chi sceglierebbe come allenatrice tra le sue avversarie: "Petkovic non gioca più, ma ho sentito dire che ha un occhio molto buono e mi è sempre piaciuta, quindi penso che potremmo lavorare bene insieme. Non lo so, forse Aryna. È più grande di me e forse andrà in pensione prima di me, sarebbe divertente".

Aryna Sabalenka con Iga Swiatek qualche giorno fa a Doha durante uno shooting

Detto che la polacca è più giovane della Sabalenka di soli tre anni, la bielorussa si è detta perplessa sull'eventualità: "Non ne sono sicura. Forse grazie alla mia folle esperienza potrei dare una mano con la parte mentale del gioco. Ma ripeto, non ne sono sicura". Per ora Aryna già ha i suoi problemi…