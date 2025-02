video suggerito

L’amara confessione di Sabalenka: “Ho pensieri confusi, in campo non sono coerente” Aryna Sabalenka, numero 1 del tennis femminile, sta attraversando un periodo difficile. La tennista bielorussa anche a Dubai è stata eliminata molto presto. Dopo il ko con Tauson, Sabalenka ha detto: “Non ho molta fame in campo, ho pensieri confusi”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aryna Sabalenka è ancora la numero 1 del tennis femminile, ma sembra essersi evaporata. In questi ultimi tornei è stata rapidamente eliminata. Un disastro per la bielorussa sia Doha che Dubai. Dopo la clamorosa sconfitta negli Emirati, Sabalenka ha parlato con grande sincerità di questo suo periodo particolare e ha detto a chiare lettere di essere in difficoltà, probabilmente non solo sul campo.

Fuori subito a Doha e Dubai

Nubi che offuscano, pensieri che ondeggiano, e sul campo si vede. Il 2024 lo ha chiuso alla grande, soffiando il primo posto a Swiatek, sembrava la favoritissima agli Australian Open, in finale, tra sorprendenti fatiche, ci è arrivata, ma è stata battuta in tre set da Madison Keys. Da quella finale, per ora, non si è ripresa. Ko al primo turno a Doha, contro Alexsandrova, e al secondo a Dubai, battuta dalla danese Clara Tauson. Due risultati molto sorprendenti.

"Non ho fame in campo"

Durante la partita con Tauson, Sabalenka è parsa molto sconfortata. E nella successiva conferenza stampa ha detto alcune parole davvero forti. Hanno colpito le sue parole, che in primis ha dichiarato di non avere la voglia dei giorni migliori: "Credo di non avere poi così tanta fame in campo". Poi ha aggiunto, soprattutto: "Sono un po' confusa nei miei pensieri, non sono coerente in campo. Le decisioni che prendo in campo sono un po' sbagliate. Emotivamente non sono al meglio".

La lotta per il numero 1 tra Sabalenka e Swiatek

Dichiarazioni tutt'altro che banali quelle della tennista bielorussa, che denuncia difficoltà in campo e fuori. Iga Swiatek è in corsa a Dubai, anche vincendo la polacca non scavalcherebbe Sabalenka che però rischia di perdere il primato nella classifica WTA nel mese di marzo, quando si giocheranno i tornei di Indian Wells e Miami, che hanno tanti punti in palio.