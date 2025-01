Madison Keys vince gli Australian Open, Sabalenka s’infuria e poi si fa perdonare: “Colpa vostra”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Madison Keys è la regina degli Australian Open 2025. La tennista americana ha battuto in finale Aryna Sabalenka, la numero uno del ranking e campionessa in carica, dopo una battaglia di tre set. Primo titolo Slam per la classe 1995 che dopo il trionfo è scoppiata in lacrime durante l'abbraccio con il suo team. Tutt'altro stato d'animo per la bielorussa che dopo il cordiale saluto a rete ha avuto un momento di grande nervosismo, distruggendo la racchetta. Poi però il riscatto nel discorso durante la premiazione, mai banale come sempre.

Madison Keys batte in tre set Sabalenka e trionfa agli Australian Open

È stata una partita di grande intensità, con le due giocatrici che si sono affrontate a viso aperto. Alla fine a spuntarla è stata Madison, che dopo un primo set eccezionale, è rimasta calma nel terzo parziale lottando punto su punto e continuando a suon di bordate a mettere pressione ad Aryna. Quest'ultima ha perso il servizio proprio nel game che le avrebbe permesso di allungare il match al tie-break. Ecco allora che la prima giocatrice del ranking ha sbattuto più volte la racchetta fino a romperla in panchina. Un momento di grande frustrazione, che le ha permesso però di sfogarsi.

Le parole di Sabalenka dopo la sconfitta con Madison Keys

Durante la premiazione però ecco tornare il sorriso sul volto di Sabalenka che prima ha salutato il trofeo degli Australian Open facendo ridere tutti: "Spero di rivederti l'anno prossimo". Bellissime e sentite le parole per la sua avversaria: "Wow Madison, gran torneo. Hai lottato per riuscire a vincere questo trofeo, giocando un tennis straordinario. Complimenti meritatissimi a te e al tuo team, godetevi i festeggiamenti e le cose più belle che arriveranno. Voglio ringraziare le persone che hanno reso possibile il torneo e il mio essere qui agevole. Per me qui è come stare a casa e farò del mio meglio per tornare qui l'anno prossimo ancora più forte. Grazie per queste due settimane, siete straordinari".

E non poteva mancare anche il consueto siparietto con il suo angolo. Sorrisi e battute a conferma di un feeling unico: "Dovrei dire qualcosa per il mio team, come sempre è ovviamente colpa vostra. Non voglio vedere per la prossima settimana, vi odio. A parte gli scherzi, grazie per tutto quello che fate per me, bla bla. Abbiamo dato il massimo e non si poteva fare di più, Madison è stata fantastica e la prossima volta farò meglio. Vi voglio bene, e vi mando amore anche se ho perso".