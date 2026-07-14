Alex de Minaur e Katie Boulter attaccati per il matrimonio nel giorno della finale di Wimbledon

Alex de Minaur e Katie Boulter hanno coronato un lungo fidanzamento con il matrimonio, ma la data scelta ha prodotto critiche per il tennista australiano.

Banalmente, si potrebbe dire, che non si può essere felici nemmeno nel giorno del proprio matrimonio, o quantomeno in quelli subito a seguire. Katie Boulter e Alex de Minaur sono due tennisti molto noti, popolari in ogni angolo del mondo, e dopo diversi anni di fidanzamento hanno deciso di fare il grande passo. L'annuncio del matrimonio c'era stato tempo fa, poi a cose fatte sono sbucate delle foto con cui è venuto alla luce il grande giorno. Fin qui, tutto normale. Il mondo social si è scatenato, però, e ha criticato brutalmente i due, per la verità soprattutto lui. Il motivo? Essersi sposati il giorno della finale di Wimbledon.

Il matrimonio nel Leicestershire di Katie e Alex

Vivere sotto i riflettori è complicato. La popolarità ha un prezzo da pagare. E se sicuramente può piacere può, però, diventare anche un gigantesco boomerang. Alex de Minaur, tennista australiano numero 5 ATP, e Katie Boulter, giocatrice inglese, sono fidanzati da tempo e hanno deciso di sposarsi. Lo hanno fatto in una storica chiesa del Leicestershire, nei pressi della città natale di Boulter. Cerimonia per pochi intimi, familiari e un ristretto numero di amici, resa pubblica ore dopo l'evento.

I commenti negativi per la scelta della data del matrimonio

Ovviamente, lato social network, sono stati una valanga i commenti positivi, con tanti fan che hanno fatto gli auguri e le congratulazioni ai novelli sposi. Ma sono piovute critiche e commenti negativi, soprattutto per la data scelta. Le critiche sono tutte per lui, per de Minaur, numero 5 della classifica mondiale, che ha deciso di fare il grande passo nel giorno in cui si è disputata la finale di Wimbledon. Certo, è qualcosa di particolare, ma le scelte vanno assolutamente rispettate.

Katie Boulter e Alex de Minaur escono dalla chiesa dopo il matrimonio

C'è però chi è andato giù duro scrivendo senza remore che de Minaur non ha ambizioni se ha deciso di organizzare il matrimonio il giorno della finale di Wimbledon, che teoricamente avrebbe potuto anche disputare (quantomeno classifica alla mano). La mancanza di ambizione è stato l'argomento di critica principale. Addirittura c'è stato chi lo ha accusato di avere una mentalità ‘perdente', dicendo in poche parole che sapeva di non poter andare in finale, altrimenti non sceglieva quella data.

Perché de Minaur e Boulter potrebbero aver scelto quella data

In realtà, i fatti sono molti più semplici da analizzare. In primis, per quanto il giorno del matrimonio è importantissimo, è anche vero che la data si può spostare. Poi i tennisti, al netto della classifica che hanno, giocano una sfilza di tornei, e di ‘date buone' ce ne sono poche. L'australiano e l'inglese dopo qualche giorno di relax, e magari una mini luna di miele, voleranno oltreoceano per giocare una serie di tornei sul cemento, quelli classici estivi, e dunque hanno colto la palla al balzo e hanno deciso di celebrare il matrimonio nella domenica più tennistica di sempre, quella della finale di Wimbledon.

A Wimbledon entrambi hanno perso con giocatori italiani. Alex de Minaur ha perso in tre set una partita lottata con Cobolli, mentre Boulter è stata sconfitta all'esordio con Grant. Il periodo dei festeggiamenti per Alex e Katie è appena iniziato. Il Daily Mail fa sapere che a breve, in Europa, in una location segreta, ci sarà una mega festa con amici, parenti e altri tennisti.