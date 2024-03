De Minaur e Boulter, la storia d’amore più bella del tennis racchiusa in un viaggio da 2000 km Alex de Minaur e Katie Boulter sono due tennisti e nella vita sono una coppia. L’australiano sabato notte ha vinto ad Acapulco e ha volato per oltre duemila chilometri per vedere la sua fidanzata vincere il 500 di San Diego. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

In questo 2024 il tennis sta vivendo un cambio al vertice. Djokovic è sempre saldo, mentre Sinner galoppa e dopo Indian Wells può diventare già il numero 2 al mondo. Ma in generale ci sono una serie di tennisti che stanno crescendo e che vincono tanti, tra questi c'è anche Alex de Minaur, che ha in Jannik la sua nemesi, ma che nell'ultimo weekend si è preso la copertina per il successo ad Acapulco e il volo, rapido, per San Diego dove era impegnata nella finale del torneo californiano la fidanzata Katie Boulter, che dopo aver trionfato gli ha regolato parole dolci. Il tennis ha una coppia d'oro.

Il nome di de Minaur è noto da anni a chi segue il tennis, gli appassionati italiani hanno imparato a conoscerlo perché è stato lo sfidante di Sinner nella finale del 1000 di Toronto (il primo grande successo dell'azzurro), nella finale di Coppa Davis e pure in quella di Rotterdam. Sinner e de Minaur sono molto amici, l'australiano ha perso tutti i confronti diretti. Quando non becca Jannik generalmente vola e ad Acapulco ha bissato il successo dello scorso anno. In Messico in finale ha sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Ruud.

Alex de Minaur dopo il successo in Messico, con il finalista Ruud.

Finita la partita, conquistato il titolo, de Minaur era felice, ma ha subito messo le cose in chiaro: "Non parteciperò alla festa in programma qui ad Acapulco. Perché tra poche ore (alle 6 del mattino locali) devo prendere un volo per San Diego dove domani la mia fidanzata giocherà la finale". Detto, fatto.

Per la tennista inglese questo è il secondo titolo WTA in carriera.

Con un trofeo in più in bacheca e materialmente con lui sul volo, de Minaur si è imbarcato verso la California. Un viaggio lungo oltre undici ore per oltre duemila e quattrocento chilometri, arriva diritto a San Diego dove Katie Boulter scende in campo contro Kostyuk. L'ucraina era la favorita e dopo essersi aggiudicata pure il primo set pareva padrona e invece l'inglese con un duplice 6-2 ribalta l'esito e porta a casa il titolo più importante della sua carriera.

Dopo aver vinto, nella cerimonia di premiazione, oltre ai canonici ringraziamenti Katie Boulter ha speso parole dolci per Alex de Minaur: "Voglio fare un ringraziamento speciale al mio ragazzo. E voglio metterlo davvero in imbarazzo. Ha finito ieri sera a mezzanotte, ha preso un taxi alle 4:15 e ha preso un volo alle 6 per essere qui oggi. Ha fatto duemila chilometri. Quindi lo apprezzo molto".

Negli ultimi cinquant'anni è appena la terza volta che due tennisti che sono legati sentimentalmente vincono nella stessa settimana. Capitò a Jimmy Connors e Chris Evert a Wimbledon nel 1974 e a Lleyton Hewitt e Kim Clijsters a Indian Wells nel 2003. Alex e Katie hanno vinto entrambi un torneo 500, ma in un certo senso hanno fatto meglio avendo vinto in due luoghi differenti, e ciò ha reso più dolce e più romantico dell'australiano e dell'inglese che sono la coppia più bella del tennis, insieme a Tsitsipas e Badosa.