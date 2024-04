video suggerito

Nadal eliminato a Barcellona, De Minaur non sa come esultare: fa un timido gesto al pubblico deluso De Minaur dopo aver battuto Nadal a Barcellona si è comportato da vero gentleman con un’esultanza a dir poco pacata. L’australiano si è quasi scusato col pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'uscita dal campo di Rafa Nadal a Barcellona non sembra quella di un giocatore che è stato sconfitto. Il tennista spagnolo è stato eliminato in due set da Alex De Minaur, e ha ricevuto una standing ovation da parte di tutto il pubblico. Lo stesso avversario, si è quasi scusato dopo il saluto con la grande gloria maiorchina, con un modo di celebrare la vittoria di basso profilo.

La differenza in campo tra un giocatore in grande spolvero, e in un momento fortunato della sua carriera, e un campione che sta cercando di tornare a regime dopo una serie di infortuni si è vista. Sprazzi di "vero" Nadal contro un De Minaur, che si è rivelato, alla luce delle sue doti fisiche e del suo piglio, l'avversario peggiore possibile. 7-5, 6-1 per il "demone" australiano che al momento dei saluti ha ricevuto i complimenti di Rafa.

De Minaur poi ha esultato in modo a dir poco pacato, quasi a chiedere scusa al pubblico di casa tutto in piedi per salutare il proprio idolo. Applausi timidi sulla racchetta, un cenno dell'ok e una mano aperta come a rammaricarsi dell'aver dato un dispiacere a tutti i presenti. Molto corretto Alex che poi si è alzato a sua volta in piedi ad applaudire l'uscita dal campo del giocatore al quale è intitolato il campo dove hanno giocato.

Si è comportato da assoluto signore, confermandosi un giocatore impeccabile Alex De Minaur che ha preferito mettersi da parte, per lasciare la scena al grande campione. Come se non bastasse poi nella classica intervista in campo, il vincitore ha risposto così alla domanda sul suo status di primo australiano a battere Nadal sulla terra: "Posso dire che sono molto, molto fortunato a non aver affrontato Rafa un paio di anni prima sulla terra battuta. Sarebbe stato un risultato molto, molto diverso…". Applausi a scena aperta per un monumento del tennis come Nadal, ma anche per un correttissimo De Minaur.