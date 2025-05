Alcaraz sa già cosa lo aspetta in finale a Roma: “Avete visto tutti Jannik contro Ruud”

video suggerito

Carlos Alcaraz si è preso la finale di Roma, battendo in due set Lorenzo Musetti. Nonostante un momento di black-out in avvio di secondo set, e alcuni errori non da lui, lo spagnolo è riuscito a portare a casa il match dimostrandosi più sul pezzo nei momenti chiave. Alle porte ora potrebbe esserci o un'altra puntata della sfida infinita con Sinner, oppure un confronto con Tommy Paul, i due semifinalisti. Idee molto chiare comunque per Carlitos, a giudicare da quanto dichiarato dopo il match.

Alcaraz e le parole per il pubblico di Roma dopo la vittoria con Musetti

Innanzitutto il murciano ha voluto ringraziare il pubblico, che nonostante l'incitamento per il padrone di casa Musetti si è comportato sempre in modo corretto. Un atteggiamento non da tutti, con Carlitos che ha reso omaggio agli spettatori del torneo di Roma: "Oggi il pubblico era per Lorenzo. Quindi non è stato facile. È stato fantastico, onestamente. L'atmosfera era fantastica. Devo ringraziarli anche per il loro rispetto. Ovviamente a volte hanno fatto il tifo per lui, tra un servizio e l'altro. Ma in generale sono stati rispettosi. Quindi devo ringraziarli".

Sinner dominante contro Ruud, anche Alcaraz sembra colpito

E ora, cosa aspettarsi? Alcaraz sa che in entrambi i casi in finale a Roma sarà atteso da una battaglia. Con Sinner però sarà senza dubbio più dura, sia per quanto mostrato contro Ruud e sia per il fatto di dover giocare nuovamente contro un tennista italiano: "In finale, vediamo contro chi giocherò. Stanno giocando entrambi alla grande. Jannik… Voglio dire, tutti hanno visto la partita contro Casper. È stata di altissimo livello. Vediamo. Se giocherò contro Tommy Paul, dovrò essere pronto. Se giocherò contro Jannik, dovrò essere pronto per quella battaglia. E ovviamente dovrò affrontare il pubblico. Sarà sicuramente una domenica interessante".

Per ora è tempo di ricaricare le energie il più possibile, prima di tornare poi ad allenarsi per l'ultimo atto del torneo. Alcaraz vuole farsi trovare pronto per un match molto importante per la stagione.