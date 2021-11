Alcaraz positivo, la Spagna lo perde: incubo Covid sulla Coppa Davis Carlos Alcaraz dovrà rinunciare alla Coppa Davis per quella che è una tegola per la Spagna campione in carica. Il talento 2003 è risultato positivo al Covid.

A cura di Marco Beltrami

C'è grande attesa per l'esordio dell'Italia nella Coppa Davis contro gli Stati Uniti nello scontro in programma venerdì 26 novembre. Nel frattempo l'incubo Covid costringe la Spagna a perdere uno dei suoi migliori giocatori. Si tratta del predestinato Carlos Alcaraz che è risultato positivo e dunque è costretto ad alzare bandiera bianca e dare forfait per la competizione a squadre. Niente sfida con la Russia per il tennista reduce dal trionfo milanese nella Next Gen Atp Finals. Al suo posto Pedro Martinez.

Prima il comunicato della "Davis Cup" che ha parlato genericamente di un tennista spagnolo impegnato nella competizione, e poi il messaggio del diretto interessato sui social. Alcaraz 32° giocatore al mondo ha ufficializzato la sua positività al Covid, spiegando la sua amarezza per l'impossibilità di giocare con la sua nazionale: "Volevo comunicare che l'ultimo test positivo mi impedirà di giocare il Coppa Davis che mi ha emozionato così tanto. Sono triste per il modo in cui perdo un torneo così importante e super speciale com'è per me la Coppa Davis. Ero entusiasta di giocare a Madrid".

Ma quali sono le condizioni di Alcaraz? Lo spagnolo è finito in isolamento e sta rispettando tutti i protocolli, in attesa dei risultati sui controlli di tutti gli altri giocatori. Il talento iberico nel frattempo ha spiegato: "Al momento mi sento molto bene, con sintomi molto lievi e vedremo come va sperando in ulteriori progressi di buon auspicio.. Un grande incoraggiamento a tutta la squadra. Farò il tifo e guarderò la Spagna in televisione. Grazie a tutti per il vostro sostegno". E contro la Russia, capitan Bruguera che già deve fare a meno di Nadal, punterà su Pablo Carreno Busta, Marcel Granollers, Feliciano Lopez, Albert Ramos e in extremis Pedro Martinez.