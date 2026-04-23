Adolfo Vallejo stupito per la vittoria a Madrid: “Mi sembra un film, la tua voce la sentivo in TV”

Il giovane tennista paraguaiano Adolfo Vallejo ha ottenuto il primo successo in un torneo 1000 a Madrid. Vallejo dopo la partita ha mostrato la sua gioia e il suo stupore.

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Adolfo Vallejo a Madrid ha vinto la prima partita della sua carriera in un torneo Masters 1000. Il tennista paraguaiano ha sconfitto in due set il bulgaro Grigor Dimitrov, che è in calo ma è pur sempre un ex top 5 della classifica ATP. Vallejo che è un giocatore in crescita dopo la partita ha rilasciato un'intervista in campo nella quale ha strappato applausi.

Vallejo batte Dimitrov a Madrid

Una crescita importante quella del tennista sudamericano che tra pochi giorni compirà 22 anni. La terra rossa è la superficie di Vallejo che da numero 96 del mondo ha ottenuto la vittoria più importante della sua carriera giocando appena il terzo torneo del circuito maggiore. 6-4 6-4 in un'ora e trentacinque minuti contro un signorile Dimitrov, che chiuso l'incontro si è congratulato con l'avversario regalandogli anche un bel sorriso. Ora per Vallejo ci sarà una sfida molto impegnativa, ma non totalmente chiusa, con Learner Tien, giovane americano numero 17 della classifica ATP.

Il meraviglioso stupore di Vallejo dopo il successo di Madrid

Vallejo felice, felicissimo, con gli occhi inebriati e ancora stupiti per il successo che lo proietta anche vicinissimo ai primi 80 della classifica ATP, si è approcciato con lo stesso candore all'intervista televisiva, nella quale ha interloquito con familiarità e grande simpatia con il giornalista che lo stava intervistando: "Questo è incredibile, io ti ho sempre ascoltato in TV e ora sto parlando con te. Per me è strano, mi sembra un film, giocare qui sul Manolo Santana. Io ho solo visto in TV questo campo e ora sto giocando qui ed ho anche vinto". Non diventerà, probabilmente, un top player del tennis ma Vallejo a livello umano strappa davvero tanti applausi.