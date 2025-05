video suggerito

Alcaraz imbarazzato a Parigi: “Vi dico per chi farò il tifo in finale di Champions, onestamente” Carlos Alcaraz si è ritrovato al fianco di Dembélé, in occasione del sorteggio del Roland Garros, e ha parlato della sua passione per il calcio dicendo la sua anche sulla finale di Champions. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Carlos Alcaraz, ovvero il campione in carica, ha partecipato al sorteggio del Roland Garros. Per l'occasione si è ritrovato al suo fianco una stella del calcio, ovvero Ousmane Dembélé. Dalla pallina al pallone il murciano, ha dimostrato di essere un grande appassionato anche di football, soffermandosi sull'imminente finale di Champions League. Idee chiare sulla squadra da tifare.

Carlos Alcaraz e l'amore per il calcio durante il sorteggio del Roland Garros

Appena può Carlitos segue le partite di calcio, non solo quelle del suo Real Madrid. Il tennista fresco di vittoria degli Internazionali di Roma, non si perderà l'ultimo atto della massima competizione europea tra il PSG e l'Inter. Ha una preferenza il tennista iberico? Certo, per la formazione francese. Un concetto ribadito al cospetto di Dembélé, con il quale c'è stato un simpatico siparietto.

Alcaraz e la battuta sul passato di Dembélé

Il tennista infatti è stato stuzzicato sulla sua passione per il calcio: "Se non gioco certo che guarderò la finale. Guardo il calcio, lo guardo molto". Ovviamente da grande appassionato della Liga, Alcaraz conosce bene Dembélé che in passato ha vestito la casacca del Barcellona: "Quando giocavi lì, creavi problemi e sofferenze per noi… (ride, ndr). Tifo per il Real Madrid, nel caso non te lo ricordassi".

Alcaraz tiferà per il PSG nella finale di Champions contro l'Inter

Da "rivali" dunque ad atleti che stanno dalla stessa parte. Infatti Alcaraz nella prossima finale di Champions tiferà per il PSG e non dunque per l'Inter. Questa la sua "rivelazione": "Guarderò la finale e onestamente ho detto a tutti che questa volta tiferò per il PSG". Non ha voluto spiegare i motivi di questa scelta Alcaraz che recentemente ne ha approfittato anche per seguire dal vivo un match di Serie A, a Roma. Una conferma del suo amore per il pallone.