Carlos Alcaraz e la racchetta di Wimbledon 2023: è la più costosa mai venduta all’asta

La racchetta con cui lo spagnolo ha vinto a Wimbledon nel 2023 è diventata la più costosa mai venduta all’asta ma c’è chi è stato disposto a sborsare somme impressionanti per una card autografata.

La racchetta più costosa al mondo venduta all'asta è di Carlos Alcaraz: per avere quella con cui il numero uno al mondo ha vinto la finale di Wimbledon nel 2023, un appassionato acquirente ha speso 173.066 dollari (circa 150 mila in euro) per entrare in possesso di quell'oggetto da collezione. Ma c'è chi ha fatto letteralmente follie (quasi 80 mila euro sborsati) per mettere le mani su una delle palline che ha usato per accomodarsi sul trono degli ultimi US Open.

La racchetta più costosa venduta all'asta non è più quella di Nadal

Un cimelio, la racchetta, prezioso abbastanza da battere anche il record che apparteneva a Rafa Nadal: a giugno scorso la racchetta con la quale trionfò nel 2017 al Roland Garros fu alienata all'incanto per 157 mila dollari (circa 135 mila euro). E sempre al maiorchino appartiene quella che venne ceduta al prezzo di 139.700 dollari (120 mila euro e rotti) e utilizzò per conquistare il titolo di campione degli Australian Open nel 2022.

A proposito della racchetta culto, è quella con la quale Alcaraz piegò Novak Djokovic in un memorabile duello durato quattro ore e 42 minuti: quella giocata allora fu la terza finale di Wimbledon più lunga. Una vittoria che gli valse due milioni di euro di montepremi.

Carlos e i cimeli che pochi si possono permettere: 200 mila euro per una card autografata

La vendita è stata condotta dalla casa d'aste Prestige Memorabilia, che ha concluso la transazione domenica scorsa. Ma la somma corrisposta è "modesta" nelle proporzioni se la si raffronta ad altre cifre sborsate per avere altri oggetti appartenuti al tennista spagnolo, attualmente in cima alla classifica Atp. E dà l'esatta dimensione di come la figura del murciano, poco alla volta, stia aumentando in popolarità e appeal propri di una star globale del mondo dello sport. Un esempio? Eccolo e fa riferimento a un altro primato che pure appartiene ad Alcaraz nel settore delle aste: la pallina con cui vinse nel 2025 agli US Open è stata venduta per 88.900 dollari (circa 77 mila euro), mentre due card autografate hanno toccato importi impressionanti, ovvero 222.000 (191 mila euro) e 237.000 dollari (oltre 200 mila euro).