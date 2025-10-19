Tennis
video suggerito
video suggerito

Alcaraz fa il gesto del Rolex al fianco di Sinner: anche Jannik se ne ricorda, sono soldi pesanti

Durante la premiazione della finale del Six Kings Slam vinta da Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, c’è stato un momento particolare: a un certo punto, lo spagnolo si è ricordato di qualcosa da fare, imitato subito anche dal campione azzurro. Il Rolex Daytona…
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Paolo Fiorenza
0 CONDIVISIONI
Immagine

C'è stato un momento durante la premiazione del Six Kings Slam a Riad in cui Carlos Alcaraz ha fatto un movimento col proprio braccio, dicendo contemporaneamente qualcosa a Jannik Sinner che era al suo fianco con in mano la racchetta d'oro destinata al vincitore. I due hanno riso tutti contenti, poi il campione altoatesino ha imitato quanto aveva appena fatto lo spagnolo: ha dunque operato una torsione della racchetta, mettendo in bella mostra il polso sinistro, lo stesso su cui entrambi avevano un preziosissimo orologio della stessa marca, che a quel punto è diventato ben visibile.

Il post partita della finale della ricchissima esibizione saudita dominata da Sinner è stato all'insegna non solo della massima sportività, con complimenti reciproci tra i due, ma della vera e propria complicità. Alcaraz ha parlato esplicitamente di "grande amicizia", così come Sinner nel successivo scambio di messaggi su Instagram si è rivolto allo spagnolo chiamandolo "amico mio".

Cosa è successo durante la premiazione del Six Kings Slam: il gesto di Alcaraz, Sinner lo imita

Un rapporto davvero bello e sincero, come raccontano anche le risate senza filtri di Carlos e Jannik in più di un momento della premiazione. A un certo punto, davanti ai fotografi che  scattano le foto di entrambi coi rispetti trofei in mano, il campione iberico ha un'illuminazione. C'è qualcosa che non va in quel quadretto e lui se ne ricorda all'improvviso: ha il braccio sinistro, quello su cui c'è il suo splendido Rolex Daytona, completamente nascosto alla vista. Allora lo porta avanti, mostrando (e ricordando) anche a Sinner che anche lui ha lo stesso orologio di lusso al polso: numeri uno e due anche in quello.

Leggi anche
Alcaraz va sul profilo di Sinner a scrivergli un messaggio, Jannik risponde a tono: "Facciamolo"

Carlos e Jannik se la ridono, poi anche l'altoatesino mette subito in vista il suo preziosissimo Rolex, con una rotazione dell'avambraccio sinistro che gira la racchetta d'oro, mettendo a favore di camera l'orologio. È noto che entrambi sono testimonial del celebre marchio svizzero, Sinner addirittura dal 2020, quando era giovanissimo, Alcaraz dal 2022.

Quanto vale l'accordo di Rolex con i due campioni del tennis: cifre altissime, in cambio chiesta visibilità

Chiaramente Rolex si aspetta che entrambi sfruttino le occasioni di massima visibilità per reclamizzare il brand, a fronte di versamenti pesanti sui loro conti correnti. Per Sinner, l'accordo con Rolex è stimato tra i 5 e gli 8 milioni di dollari all'anno, cifre non diverse per lo spagnolo. Contratti di questo tipo includono non solo denaro, ma anche orologi gratuiti, supporto promozionale e visibilità globale. Ed effettivamente, più globale della premiazione del torneo di tennis più ricco del mondo è difficile…

Jannik Sinner
Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
Juve senz'anima, a Como la prima sconfitta in campionato. In serata Milan-Fiorentina
Igor Tudor infastidito da ciò che ha sentito sulla Juve: "Non so che partita avete visto". Poi si scusa
Locatelli ci mette la faccia dopo il KO della Juve a Como: assunzione di responsabilità da vero capitano
Fabregas non ha dubbi su Nico Paz: "Può arrivare dove vuole, sono molto tranquillo per il suo futuro"
Perché è stato annullato il gol di David in Como-Juve: il problema è la posizione di Koopmeiners
Inter criptonite per Gian Piero Gasperini: contro la sua ex squadra in 10 anni ha vissito solo una gioia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views