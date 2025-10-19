Alcaraz fa il gesto del Rolex al fianco di Sinner: anche Jannik se ne ricorda, sono soldi pesanti

C'è stato un momento durante la premiazione del Six Kings Slam a Riad in cui Carlos Alcaraz ha fatto un movimento col proprio braccio, dicendo contemporaneamente qualcosa a Jannik Sinner che era al suo fianco con in mano la racchetta d'oro destinata al vincitore. I due hanno riso tutti contenti, poi il campione altoatesino ha imitato quanto aveva appena fatto lo spagnolo: ha dunque operato una torsione della racchetta, mettendo in bella mostra il polso sinistro, lo stesso su cui entrambi avevano un preziosissimo orologio della stessa marca, che a quel punto è diventato ben visibile.

Il post partita della finale della ricchissima esibizione saudita dominata da Sinner è stato all'insegna non solo della massima sportività, con complimenti reciproci tra i due, ma della vera e propria complicità. Alcaraz ha parlato esplicitamente di "grande amicizia", così come Sinner nel successivo scambio di messaggi su Instagram si è rivolto allo spagnolo chiamandolo "amico mio".

Cosa è successo durante la premiazione del Six Kings Slam: il gesto di Alcaraz, Sinner lo imita

Un rapporto davvero bello e sincero, come raccontano anche le risate senza filtri di Carlos e Jannik in più di un momento della premiazione. A un certo punto, davanti ai fotografi che scattano le foto di entrambi coi rispetti trofei in mano, il campione iberico ha un'illuminazione. C'è qualcosa che non va in quel quadretto e lui se ne ricorda all'improvviso: ha il braccio sinistro, quello su cui c'è il suo splendido Rolex Daytona, completamente nascosto alla vista. Allora lo porta avanti, mostrando (e ricordando) anche a Sinner che anche lui ha lo stesso orologio di lusso al polso: numeri uno e due anche in quello.

Carlos e Jannik se la ridono, poi anche l'altoatesino mette subito in vista il suo preziosissimo Rolex, con una rotazione dell'avambraccio sinistro che gira la racchetta d'oro, mettendo a favore di camera l'orologio. È noto che entrambi sono testimonial del celebre marchio svizzero, Sinner addirittura dal 2020, quando era giovanissimo, Alcaraz dal 2022.

Quanto vale l'accordo di Rolex con i due campioni del tennis: cifre altissime, in cambio chiesta visibilità

Chiaramente Rolex si aspetta che entrambi sfruttino le occasioni di massima visibilità per reclamizzare il brand, a fronte di versamenti pesanti sui loro conti correnti. Per Sinner, l'accordo con Rolex è stimato tra i 5 e gli 8 milioni di dollari all'anno, cifre non diverse per lo spagnolo. Contratti di questo tipo includono non solo denaro, ma anche orologi gratuiti, supporto promozionale e visibilità globale. Ed effettivamente, più globale della premiazione del torneo di tennis più ricco del mondo è difficile…