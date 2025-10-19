Alcaraz va sul profilo di Sinner a scrivergli un messaggio, Jannik risponde a tono: “Facciamolo”

A Riad Jannik Sinner ha fatto nuovamente cassa pesante, vincendo per il secondo anno di fila la ricchissima esibizione saudita del Six Kings Slam. Ancora una pioggia di milioni per il 24enne altoatesino, con in più una racchetta d'oro massiccio regalatagli a sorpresa dagli organizzatori. Nulla ha potuto Carlos Alcaraz contro una versione di Sinner 2.0 rispetto all'ultima sfida in finale allo US Open, che era stata vinta nettamente dallo spagnolo. Troppo fasato e sicuro di sé il campione azzurro, il cui servizio ora sembra a tratti ingiocabile, dopo averci lavorato parecchio per risolvere i problemi evidenziatisi negli ultimi mesi. Ma Jannik non è stato solo servizio, dipingendo scambi che hanno annichilito Alcaraz. "Quando gioca a questo livello è difficile, oggi è stato semplicemente troppo bravo", ha detto dopo il match lo sportivissimo tennista iberico, che poi è andato sul profilo Instagram di Sinner per scrivergli un bel messaggio, cui l'altoatesino ha risposto a tono, in un trionfo di sportività e amicizia.

Il messaggio di Alcaraz a Sinner dopo la finale persa al Six Kings Slam: "La prossima volta"

"Che settimana, mi è piaciuto giocare qui, l'atmosfera è incredibile ed è sempre un piacere condividere il campo con te", aveva scritto Sinner su Instagram a corredo della foto della premiazione, taggando Alcaraz. E tra le migliaia di commenti sotto il post è spuntato anche quello di Carlitos: "Troppo bravo Jannik! La prossima volta gol, sci e kart hehe", dove forse "gol" era "golf" (entrambi si cimentano) o proprio partitelle di calcio, comune passione.

La risposta immediata di Jannik: "Facciamolo, è sempre un piacere"

Il commento dell'attuale numero uno al mondo ha fatto il pieno di ‘like' e poco dopo Sinner ha risposto, accettando l'invito a sfidarsi anche fuori dal campo da tennis (peraltro sugli sci lo disperderebbe…): "Facciamolo. È sempre un piacere, amico mio". Entrambi hanno aggiunto faccine divertite e l'emoji della stretta di mano: la loro è una rivalità non solo eccezionale per il tennis contemporaneo, ma anche caratterizzata da grande sportività. E vera amicizia, per usare la parola di Sinner.

Il rapporto tra i due è eccellente: "È possibile essere grandi amici fuori dal campo"

Nell'intervista in campo dopo la finale di Riad, Alcaraz ha spiegato bene quale sia il rapporto tra lui e Sinner, peraltro reso evidente anche dalle immagini in campo: "Abbiamo un rapporto speciale anche fuori dal campo, il che è fantastico. La gente pensa che quando due tennisti competono per grandi cose, dando il massimo in campo, non possano avere una grande amicizia fuori dal campo, io penso che è possibile".

Dello stesso tenore le parole di Sinner sul suo grande avversario, da cui proverà a riprendersi la prima posizione del ranking quanto prima: "È un immenso piacere e onore condividere il campo con lui. È bello avere una grande rivalità e, cosa ancora più importante, una grande amicizia fuori dal campo. Abbiamo un'amicizia molto speciale ed è molto bella".