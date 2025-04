Agassi a 55 anni sta per esordire in un altro sport professionistico: farà coppia con la N°1 al mondo

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Andre Agassi compirà 55 anni tra qualche giorno, il 29 aprile. Ma lo spirito agonistico in lui è sempre vivo, al punto che sta per esordire in un altro sport professionistico e al massimo livello possibile, ovvero facendo coppia con l'attuale numero uno al mondo. Si parla di pickleball, uno sport di racchetta (più piccola rispetto a quella cui Agassi era abituato durante la sua ventennale carriera) che combina elementi di tennis, badminton e ping-pong, giocato su un campo rettangolare di dimensioni ridotte con una rete centrale.

Andre Agassi giocherà il doppio misto agli US Open Pickleball Championships

Il Kid di Las Vegas ha annunciato che giocherà il suo primo torneo professionistico agli US Open Pickleball Championships con la giocatrice numero uno al mondo, Anna Leigh Waters. Il torneo inizierà sabato prossimo a Naples, in Florida, Agassi e Waters giocheranno la loro partita d'esordio il 30 aprile, quindi il giorno dopo il 55esimo compleanno del vincitore di otto prove del Grande Slam.

Agassi farà coppia con Anna Leigh Waters, la numero uno al mondo

L'idea di giocare assieme è venuta alla 18enne Waters, che cercava un compagno di doppio misto per il più grande torneo di pickleball dell'anno, gli US Open Pickleball Championships, che richiamano ogni anno anche 50mila spettatori. La Waters – a dispetto della giovanissima età – è già milionaria, visto che ha guadagnato oltre 3 milioni di dollari giocando a pickleball nel 2024.

Agassi, che è stato a sua volta numero uno al mondo nel tennis per 101 settimane e si è ritirato nel 2006, ci ha scherzato su: "Probabilmente Anna è stufa di vincere così tanto, ed è per questo che mi ha chiamato e mi ha chiesto di giocare". Conoscendolo, ovviamente si sarà preparato al meglio per provare a fare subito il botto, aggiungendo ai suoi tanti trofei tennistici uno di grande importanza di un altro sport.

La Waters ha dichiarato di aver studiato Agassi in anticipo, guardando i video di lui che giocava a pickleball su YouTube: "L'obiettivo di Andre è far crescere il pickleball, e questo è un obiettivo enorme anche per me – ha detto la leader della classifica mondiale (con un vantaggio abissale sulla seconda) – Ho pensato che se avessimo collaborato, sarebbe stato un modo fantastico per far crescere questo sport".

Il pickleball ha avuto un grande successo dopo la pandemia di Covid e oggi è lo sport in più rapida crescita negli Stati Uniti, con un incremento del 311% negli ultimi tre anni. Le giocatrici di pickleball guadagnano ora più delle giocatrici della WNBA e della National Women's Soccer League, grazie alla forza attrattiva esercitata su importanti sponsor, nonché a proficui accordi coi media e massicci investimenti pubblicitari.