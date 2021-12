Sofia Goggia non è umana: trionfa anche in SuperG in Val d’Isère! L’azzurra allunga in Coppa Ennesimo trionfo per Sofia Goggia: la campionessa azzurra ha vinto anche il supergigante in Val d’Isère dopo la discesa libera di ieri. La 29enne bergamasca allunga in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo: adesso ha 64 punti di vantaggio sulla Shiffrin.

A cura di Paolo Fiorenza

Ammettiamo di aver finito le parole per Sofia Goggia: la 29enne bergamasca ha vinto anche il supergigante in Val d'Isère, dopo aver dominato la discesa libera di sabato. La doppietta sulle nevi francesi segue la tripletta (due discese e un superG) a Lake Louise e lancia la campionessa azzurra verso il sogno della vittoria nella Coppa del Mondo generale, dopo aver vinto le due coppe di specialità di discesa nel 2018 e nella scorsa stagione. La Goggia con questo risultato allunga in vetta su Mikaela Shiffrin, oggi quinta: il vantaggio sulla statunitense è ora di 65 punti.

Nella stagione olimpica, che porta ai Giochi di Pechino del prossimo febbraio, la bergamasca si candida a bissare l'oro in discesa di Pyeongchang del 2019, con ambizioni stavolta anche in supergigante, alla luce dei risultati dell'ultimo mese. Perché se la Goggia in discesa libera è acclaratamente di un altro pianeta rispetto a tutte le altre – quella di ieri è stata la sua settima vittoria consecutiva nella specialità – i suoi progressi in SuperG sono la chiave di una stagione che potrebbe essere memorabile.

In Val d'Isère Sofia Goggia ha fatto il vuoto accelerando nella seconda parte della pista, chiudendo in 1'19"23 e mettendo la ciliegina su un risultato di squadra meraviglioso: alle spalle della norvegese Mowinckel, piazzatasi seconda a 33 centesimi dalla bergamasca, si sono infatti classificate al terzo e quarto posto Elena Curtoni e Federica Brignone, che aveva vinto l'ultimo SuperG di Coppa a St. Moritz. Nelle discipline veloci dello sci, le ragazze italiane dominano.

Con la vittoria di oggi, la Goggia eguaglia i 16 successi in Coppa del Mondo di Deborah Compagnoni e si porta ad un passo dalle 17 della Brignone. In classifica generale è prima con 635 punti, seguono la Shiffrin a 570 e la detentrice Petra Vlhova a 340. Nell'attuale stagione in 8 gare la Goggia ha ottenuto 5 vittorie, un secondo posto, un sesto e un sedicesimo (in gigante): allo stato attuale Sofia è un missile rosa su due sci.