Brignone firma il record di vittorie in Coppa del Mondo, l’Italia fa festa al superG di St. Moritz Federica Brignone si aggiudica il SuperG di St.Moritz davanti alla Curtoni: superato il record di Deborah Compagnoni. Cinque italiane nelle prime otto.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia domina a St. Moritz. Il superG ha visto una Federica Brignone straordinaria, che con il successo di oggi è diventata l’azzurra più vincente della storia di Coppa del Mondo. La sciatrice valdostana è stata protagonista di un vero e proprio capolavoro e si è fatta notare per la sua bravura sul passaggio che poco prima aveva messo in difficoltà Lara Gut-Behrami, che è finita fuori prima del Rominger finendo sulle reti di protezioni ma rientrando al traguardo senza troppi problemi. Brignone ha firmato il suo acuto numero 17 in Coppa del Mondo, diventando l'atleta azzurra con più vittorie nel massimo circuito in solitaria staccando Deborah Compagnoni.

Una gara davvero senza sbavature per la Brignone, che è stata brava a non perdere la concentrazione dopo l'interruzione per la caduta della Gut e si è fatta notare per la pulizia nella parte più tecnica del tracciato e per la velocità nella parte finale. Federica ha accelerato fino ad accumulare 43 centesimi di vantaggio sulla statunitense con il 57”81 finale dopo aver registrato 3 centesimi di ritardo dalla Shiffrin al primo intermedio. Si tratta del quinto successo in superG per la sciatrice classe 1990, che aveva vinto l’ultima volta nel superG il 28 febbraio 2021 in Val di Fassa e con questa affermazione diventa anche l’azzurra più vincente in superG portandosi un gradino più avanti Putzer e Goggia (4).

Una giornata indimenticabile per i nostri colori, visto che nelle prime otto posizioni si sono piazzate cinque italiane: Elena Curtoni ha chiuso al secondo posto, Sofia Goggia al quinto, Marta Bassino al sesto e Francesca Marsaglia al settimo. Undicesima piazza per Nicol Delago a 1”37. Terza posizione per Mikaela Shiffrin, distante 43 centesimi da Brignone.

Adesso la Coppa del Mondo farà tappa in Val d’Isere, dove tra sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 sono in programma un superG e una discesa libera.