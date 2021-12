Sofia Goggia supersonica! Domina in Val d’Isère e vince la settima discesa consecutiva Sofia Goggia sta vivendo un momento di forma eccezionale e sembra attualmente non avere rivali in discesa. In Val d’Isère ha conquistato la 7a vittoria consecutiva nella specialità.

A cura di Marco Beltrami

Sofia Goggia è devastante. La sciatrice italiana sta vivendo un momento di forma eccezionale e sembra attualmente non avere rivali in discesa. La classe 1992 ha giganteggiato anche in Val d'Isère, conquistando la settima vittoria consecutiva nella specialità. Un dominio quello della nostra atleta, alla terza vittoria in altrettante discese stagionali, che si è messa alle spalle, facendo il vuoto, la statunitense Breezy Johnson, a 27 centesimi, e l'austriaca Mirjam Puchner, a 91.

Una prova eccezionale per fisicità e tecnica quella di Sofia che è scesa con il pettorale numero 7, dimostrando tutto il suo strapotere soprattutto nella seconda parte di gara. Dopo qualche imperfezione in avvio infatti l'atleta lombarda si è rivelata velocissima, anche per chi come Breezy Johnson ha disputato una gara notevole. Si allunga dunque la straordinaria serie della Goggia iniziata praticamente un anno fa, proprio il 19 dicembre 2020, sulla neve di Val d'Isère. Da lì in poi considerando poi, il periodo di stop legato all'infortunio e la vittoria della coppa di specialità senza gareggiare, sono arrivate solo vittorie.

Settima vittoria consecutiva dunque per Sofia, che è diventata così la prima sciatrice azzurra capace di salire sul podio in 4 gare di fila. Migliorato così il precedente primato di 3 podi consecutivi di Compagnoni e Brignone. La Goggia, che solo pochi giorni fa si è raccontata ai microfoni di Fanpage, ha conquistato così 100 punti che le permettono di raggiungere la vetta della classifica generale di Coppa del Mondo, mettendosi alle spalle l'assente Shiffrin. Dominio totale per lei anche nella classifica di specialità. Notizie positive anche per le altre atlete italiane impegnate in Val D'Isére, con l'ottavo posto di Nadia Delago davanti a Elena Curtoni. Undicesima invece Federica Brignone.