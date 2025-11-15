Mikaela Shiffrin vince lo Slalom e ottiene in regalo una renna, è addirittura la nona per l’americana

Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Levi. 102esimo successo in Coppa del Mondo per l’americana, che in Finlandia ha avuto in regalo anche una renna, addirittura la nona.

Mikaela Shiffrin vince sempre. A Levi l'americana ha piazzato il primo colpo di questa nuova stagione. Successo numero 102 in Coppa del Mondo, il record è suo e può migliorarlo di tanto, 65ª vittoria invece nello slalom. Secondo posto per la bravissima Lara Colturi, sul podio anche Emma Aicher. L'Italia aveva solo una rappresentante, Emilia Mondinelli che ha chiuso al 27° posto. Ma la notizia principale della giornata è l'ennesima renna regalata a Shiffrin.

Shiffrin vince lo slalom di Levi e ottiene un'altra renna

Campionessa vera Shiffrin, che forse a Levi va ancora più forte perché ha un vero incentivo. Chi vince, sia la gara maschile che su quella femminile, ottiene in omaggio una renna. Shiffrin che a caldo ha detto: "Il lavoro fatto durante l'estate sta pagando, quest'anno cerco continuità", ha avuto in regalo un'altra renna, addirittura la nona! Una pista che evidentemente le se addice. Ovviamente chi vince non si porta le renne dove vuole. Restano tutte lì in un allevamento, ma chi la ottiene ha il diritto di darle un nome e può andare a trovarle ogni volta che vuole.

Le nove renne di Mikaela Shiffrin

Shiffrin ha posato con la nona renna, tecnicamente può emulare Babbo Natale che di renne ne ha nove. Ora non resta che da scoprire quale nome di battesimo le darà. Ogni nome è frutto di una storia, di una scelta precisa. Ci sono Rudolph (la renna rossa di Babbo Natale), Sven (la renna di Frozen), Gru (Cattivissimo me), Ingemar (omaggio a Stenmarko leggendario campione svedese), Sunny (omaggio all'amica sciatrice Ava Sunshine), Lorax (il soprannome del papà prematuramente scomparso), Grogu (Baby Yoda di Mandalorian) e Rori (diminutivo Aurora Borealis).