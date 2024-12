video suggerito

Interrotto il Super-G di sci a Bormio, brutta caduta di Caviezel: viene portato via in elicottero Il superG di coppa del mondo di Bormio è stato interrotto per diversi minuti a causa di una brutta caduta di Gino Caviezel. Lo svizzero è stato trasportato in ospedale con l'elicottero. La gara è ripresa poco dopo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il superG di coppa del mondo di Bormio è stato interrotto per diversi minuti a causa di una brutta caduta di Gino Caviezel. Lo svizzero, appena dopo l'inizio della manche, frana sulla neve e scivola giù per diversi metri. Sul posto Caviezel è stato immediatamente raggiunto dai sanitari che hanno prestato sullo sciatore le prime cure del caso. Solo successivamente è stato necessario l'intervento dell'elicottero che ha trasportato Caviezel in ospedale. Dal video pare proprio che lo svizzero abbia avuto apparentemente problemi ad una gamba.

L'elvetico infatti ha sbattuto contro un palo violentemente con apertura dell'air bag ed è poi scivolato per decine di metri lungo la discesa. Dalle immagini si nota come lo sci a destra si sia staccato facendo inevitabilmente cadere Caviezel. Qualcuno sui social sottolinea anche una probabile distrazione dovuta al sole. La caduta è infatti arrivata proprio all'altezza del cambio di luminosità su pista che ha evidentemente giocato un brutto scherzo allo sciatore che è scivolato lungo il muro di San Pietro.

Caviezel è rimasto cosciente prima e dopo l'impatto

Lo sfortunato sciatore è stato dunque soccorso in pista e dopo qualche minuto è intervenuto un elicottero che lo ha recuperato per trasportarlo in ospedale. La gara è ripresa dopo diversi minuti necessari per mettere in sicurezza Caviezel e consentirgli di essere trasportato in elicottero. Secondo quanto riferiscono i media svizzeri al momento dell'impatto e anche successivamente, lo sciatore è sempre rimasto cosciente. Un dettaglio di certo incoraggiante dopo una caduta di tale spessore. La gara è ripartita poi dopo un controllo della pista da parte degli organizzatori.

Venerdì scorso, sempre sulla Stelvio, come riferisce l'Ansa, c'era stata la caduta rovinosa del francese Cipryen Sarrazin nella seconda prova cronometrata in vista della discesa libera svoltasi ieri. Lo sciatore è stato operato ieri alla testa per ridurre l'ematoma intracranico che aveva subito nella caduta. Anche Josua Mettler si è infortunato durante l'allenamento: entrambe le ginocchia sono state gravemente colpite. Ma anche l'italiano Pietro Zazzi ha riportato la frattura di tibia e perone mentre altri quattro atleti pare abbiano deciso successivamente di non partire.