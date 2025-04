video suggerito

Fran Jones collassa in campo, la tennista britannica portata via in sedia a rotelle L'episodio è avvenuto durante un torneo Wta in Colombia: la giocatrice ha avuto un malessere prima di effettuare il servizio, il video è agghiacciante: si accascia sulla terra rossa su un fianco e, per fortuna, si è ripresa successivamente.

Le immagini della tennista, Fran Jones, sono raccapriccianti. La britannica è collassata in campo ed è stata costretta a ritirarsi dall'incontro del primo turno della Copa Colsanitas Zurich (torneo Wta a Bogotà, in Colombia). Era il suo turno di battuta nel set decisivo ma un malessere improvviso è stato fatale.

Malessere improvviso, crolla in campo prima della battuta

La 24enne ha iniziato a barcollare, s'è chinata e ha provato a sorreggersi facendo leva sulla racchetta ma non ce l'ha fatta a restare in piedi e s'è accasciata sulla terra rossa. È rimasta sdraiata su un fianco, immobile ed è stato grande lo spavento per quella sequenza shock che ha fatto temere il peggio.

Jones è stata subito soccorsa dallo staff medico e, ormai impossibilitata a riprendere il match contro Julia Riera, è stata sollevata, messa su una sedia a rotelle e trasportata in ospedale per controlli. Era cosciente, era tornata in sé ma visibilmente stordita. Che qualcosa non andasse lo si era intuito da un particolare: sembrava avere difficoltà respiratorie, come conseguenza dello sforzo e del contesto ambientale (quale conseguenza di giocare ad alta quota).

La nota ufficiale del torneo: come sta la tennista britannica

L'account ufficiale del torneo ha diffuso poso dopo un messaggio sulle condizioni della giocatrice. Non sono stati forniti dettagli ulteriori ma s'intuisce che il suo stato di salute, passata la preoccupazione del momento, non desta timori né la tennista è in pericolo di vita. Ha bisogno di un po' di tempo per riprendersi. "A causa di un problema fisico – si legge nella nota degli organizzatori -, Francesca Jones si è ritirata dal suo incontro contro Julia Riera sul punteggio di 6-2, 5-7, 5-3 in favore dell'argentina. Auguriamo alla tennista britannica una pronta guarigione".

Jones s'è fermata sul più bello: era in vantaggio per 5-3 nel terzo set, dopo aver vinto il primo e perso il secondo. Ha tenuto duro fino a quando il fisico l'ha aiutata poi s'è spenta la luce. Attualmente la britannica è al 129° posto nella classifica mondiale del singolare femminile ma il piazzamento nel ranking femminile internazionale è nulla rispetto alla storia particolare di coraggio e resilienza che c'è dietro la sua carriera.

Coraggio e resilienza: è diventata professionista nonostante una grave malformazione

Jones ha sfidato se stessa e la vita: è nata senza due dita delle mani e tre dei piedi a causa di una rara patologia chiamata ectrodattilia displasia ectodermica palatoschisi, una sindrome che provoca gravi malformazioni per un difetto genetico che si manifesta nella fase dello sviluppo del feto.

In pochi credevano che ce l'avrebbe fatta a diventare una tennista professionista, gli stessi medici le avevano sconsigliato di intraprendere la carriera sportiva. Lei non ha mollato ed è riuscita a partecipare a Wimbledon e all'Australian Open, mancando le qualificazioni per gli US Open e l'Open di Francia. Assieme a Emma Raducanu è stata protagonista nel doppio dell'Inghilterra nella Billie Jean King Cup.